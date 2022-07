LDA, indizio “caliente” via social/ “Vediamo chi indovina…”

Amici 21, LDA lancia un indovinello social

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio intrapreso nel canto ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove tra gli altri importanti risvolti portati a casa, ha messo a tacere i detrattori che gli danno del “raccomandato” nell’industria musicale in quanto figlio di Gigi D’Alessio, sfoderando tutto il suo talento, e intanto, anche a talent concluso, continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Si tratta di Luca D’Alessio AKA LDA, che in occasione di una nuova Instagram story lanciata in rete starebbe invitando il popolo del web a indovinare quella che si presume essere un’importante novità che riguarda la sua vita e/o la sua carriera.

La curiosa storia in questione contiene le emoticon sibilline di una bandiera spagnola e un bacio suggellato dal rossetto rosso, due immagini focose per certi versi, che potrebbero rimandare ad un nuovo amore iberico oppure un nuovo pezzo spagnolo all’orizzonte per il figlio di Gigi D’Alessio. Che LDA si sia innamorato di una chica latina? Oppure che il cantautore 19enne stia realizzando un brano in lingua spagnola, per inseguire così le orme del padre d’arte e di fama internazionale, Gigi D’Alessio? Le domande sorgono ora spontanee…

LDA confermato a Battiti live 2022

“Vediamo chi indovina”, è il gioco social che intanto lancia l’ex Amici 21, a corredo delle due immagini sibilline postate tra le Instagram stories. Il possibile nuovo pezzo in cantiere per il 19enne potrebbe titolarsi “Un beso”, perché no… Ma non può dirsi esclusa neanche la pista di un amore spagnolo, che potrebbe aver fatto capitolare il cantante del brano certificato oro e platino da FIMI, Quello che fa male. Nell’attesa di scoprire la soluzione dell’indovinello, intanto, LDA è stato confermato nella set-list della puntata finale di Battiti live 2022, la cui prossima e ultima tappa è fissata a Trani e andrà in onda su Italia 1.

