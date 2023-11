LDA infiamma il Fanta-Amici: anticipa il vincitore di Amici 23, web in tilt/ “Tra Petit e Lil Jolie…”

LDA interviene sul Fanta-Amici: é uno spettatore di Amici 23

LDA infiamma il gioco di scommesse online del “Fanta-Amici“, in un pronostico che vedrebbe Petit e Lil Jolie candidati finalisti al titolo di vincitore di Amici 23. Accade in una live condivisa dall’ex Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, via Twitch, in replica ai quesiti dettati dalla curiosità dell’occhio pubblico attivo nel web.

Il “Justin Bieber italiano” ed ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici 21, riattivatosi via social nella nuova video-interview dedicata al “Fanta-Amici“, il gioco di scommesse, fantasia e curiosità varie sul talent show di Maria De Filippi, Amici, fa sapere di essere uno spettatore del format che lo vedeva protagonista all’esordio TV in musica all’edizione di Amici 21. Ebbene sí il terzogenito che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato é uno spettatore di Amici 23 in corso. Ben oltre la polemica corrente che vede il web sospettare che lui non sia in buoni rapporti con la produzione di Amici dal momento che non figura tra gli ospiti in studio alla scorsa stagione Amici 22 e corrente edizione Amici 23 del talent show.

Petit é il vincitore di Amici 23?

Tornato a parlare di sé e di Amici, LDA anticipa che ha in cantiere un nuovo album pensato per il nuovo anno 2024 e un pezzo bilingue tra le bozze salvate sul cellulare, pensato in italiano e napoletano, facendo tremare così il tormentone “Che t’o dico a fà” di Angelina Mango. La figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango é tra gli ex Amici inclusa nella top list degli artisti con cui LDA collaborerebbe, insieme ad Elodie, Aka7even e nel nuovo album del 20enne oltre ai summenzionati featuring non sono da escludersi gli altri artisti Geolier e Olly.

Il sogno di LDA resta quello di “portare l’RNB in Italia e di renderlo primo in classifica”. Ci riuscirà? Complice l’esperienza intrapresa al talent show LDA é ben fiducioso del suo potenziale e resta ottimista per il futuro: “Amici é stato fondamentale, mi ha trasformato da bambino a ragazzo quasi uomo”. Oggi si sente diverso come compositore, anche grazie alla scuola di Maria De Filippi dove ha sfoderato il talento nel cantautorato riscrivendo i testi originali di canzoni note con delle barre nelle cover: “Ad Amici ho scritto una cover sull’Alzheimer per mia nonna, una su Napoli e da lì ho scritto poi Cara Napoli nell’album Quello che fa bene…in una sfida contro Alex Wyse ho parlato di un mendicante, ho parlato anche di amore, ansia e panico…”.

E per la quota Amici 23, mentre si avvicina la fase serale del talent show in corso, LDA esprime delle preferenze tracciando non troppo velatamente un pronostico sulla finale di Amici all’orizzonte alle mention di due concorrenti cantautori, di cui uno sarebbe il super-favorito e da lui eredita il maestro di canto Rudy Zerbi a scuola. “Petit ha l’inedito migliore -fa sapere LDA per la quota papabili candidati alla finale di Amici 23- e Lil Jolie”. Parole che giungono nella notte dell’attesa per il rilascio del 7 novembre degli inediti di Amici 23, tra cui Che fai (debuttato su Radio Zeta) e Follia, i brani proposti rispettivamente dal nipote d’arte di Nadia Rinaldi, Petit, e Lil Jolie.











