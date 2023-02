LDA: “Io e Aka7even siamo fratelli e…”/ La tracklist di Quello che fa bene

Sanremo 2023: LDA debutta con Se poi domani, il singolo apripista di Quello che fa bene con Aka7even e…

Sanremo 2023 ha il via anche per LDA, il Big più giovane tra i 28 concorrenti ammessi alla gara musicale per il titolo della Canzone, e intanto il 19enne svela Quello che fa bene nei suoi “15 ingredienti”! All’indomani della serata di debutto del 73esimo Festival della Canzone, condotto da Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Ferragni il 7 febbraio 2023, LDA si dice pronto all’esordio alla kermesse, che gli permette di presentare, in anteprima sanremese, una delle tracce del nuovo album, Quello che fa bene. Tra i vari post su Instagram, in confidenza con i follower, non a caso l’ex Amici 21 e rivale amico di Aka7even rompe il silenzio social pre-Festival. E anticipa, tra le collaborazioni del disco in uscita, proprio Aka7even, definendolo come un “Fratello”.

Il cantautore nato a Roma ma con Napoli nel cuore come il concittadino Aka7even debuttava in TV con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove subito ammetteva di essere in conflitto con gli attacchi di panico. Ma adesso che sta bene, reduce dal successo raggiunto in musica con la partecipazione ad Amici 21, (che gli ha permesso di raggiungere in tempi più veloci da record nella storia di Amici il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, e di siglare, nel post-talent, un contratto discografico con Columbia Records (Sony Music Italy)- ora si prepara al debutto festivaliero, che lo consacra come il Big più atteso a Sanremo 2023. Tra le stories, a poche ore dall’esordio sanremese previsto nella serata dell’8 febbraio 2023, LDA ammette di nutrire ansia ma é tanta la voglia di divertirsi e godersi il palco sanremese unitamente a quella di trasmettere la stessa emozione che ha visto nascere la sua canzone in gara, Se poi domani. Il brano apripista di Quello che fa bene, che considera il suo “primo vero album” dopo l’eponimo, LDA. E in diretta su Instagram, quindi, svela le 15 tracce del secondo album in carriera, il cui rilascio é previsto per il 17 febbraio 2023.

LDA svela i 15 ingredienti di Quello che fa bene, prima di Sanremo 2023

“Traccia #1 é Giostre… La traccia #2 Quello che fa bene che dà il titolo all’album fa, a me impazzire più… Forse più forte di Quello che fa male? Traccia #3, Uh-la-la dalle vibe Brazil, chill… -esordisce nella presentazione dell’album- , traccia #4 Il silenzio parla é una canzone dance hall e qui possiamo ballare tutti quanti… Una delle canzoni preferite dell’album e qui ho messo le giacche da college”. Poi é la volta del duetto tra i “fratelli”, dove l’ex Amici 21 collabora con l’ex Amici 20: traccia #5 é Tremi,

dove incontriamo Aka7even: “finalmente io e lui insieme in un pezzo, siamo fratelli”.

La presentazione del Big più giovane a Sanremo 2023, di Quello che fa bene, poi prosegue: “Traccia #6 é Ex, la cosa figa di questa Song e che sparlo del suo ex. Se dovete mandare frecciatine all’ex é perfetta, é trap e r’n’b. Traccia #7 é Toxic love, un amore tossico… a me é capitato di viverlo, mi sembra

giusto scriverlo. Traccia #8 Cado con Albe:

fratellone ti mando un saluto e ti voglio tanto bene!”. “Traccia #9 é Scappi o rimani é una canzone pop, ballad e ritmica più modern. Traccia 10 – conclude il Justin Bieber italiano di Sanremo 2023- mi scendevano lacrime… negli occhi… ho dedicato una canzone alla mia città: Cara Napoli, mi sembrava giusto dare importanza alla mia città, che mi ha cresciuto e la canzone é una lettera

alla città… non vedo l’ora di farla sentire. Traccia #11 la porto a Sanremo, Se poi

domani, é incredibile per i miei gusti. Traccia #12 Litigare sottovoce… a tutti capita di litigare, vogliamo tornare dove siamo stati bene e chiarire… Traccia #13- una delle canzoni più leggere del disco… mi mette felicità e mi fa sorridere. Traccia #14 Weekend, che mi piace molto. Traccia 15 Oggi sono io, remix con Alex Britti, che é un artista con tutte le lettere del nome in maiuscolo. La sua canzone é un capolavoro della musica italiana. Ci tengo a ringraziarlo per la sua umiltà. Quando ci siamo sentiti e gli ho chiesto ‘vuoi venire al Festival?’ lui ha detto ‘ci vediamo lì ‘. Un disco che darà tante soddisfazioni”. In duetto con Britti, LDA presenzia a Sanremo 2023 in occasione della gara-cover del 10 febbraio 2023.

