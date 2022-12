LDA lancia la canzone Big a Sanremo 2023/ La reazione di Gigi D’Alessio

Sanremo 2023, LDA si prepara per il debutto al Teatro Ariston: le reazioni

Mentre si avvicina il via a Sanremo 2023, il quarto Festival sotto la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, fa rumore nel web la promozione Sanremo di LDA, di cui si dice particolarmente fiero Gigi D’Alessio. Luca D’Alessio in arte LDA, in occasione della finale di Sanremo Giovani -che ha aggiunto alla line-up dei concorrenti di Sanremo 2023 i 6 vincitori Giovani, per un totale di 28 artisti Big ammessi alla kermesse- ha lanciato in anteprima il titolo della canzone sanremese, palesandosi visibilmente molto emozionato. “Se poi domani” é il titolo della canzone Big con cui il cantautore uscente di Amici 21 di Maria De Filippi, al debutto al Festival, proverà ad aggiudicarsi la vittoria di Sanremo 2023. Un tentativo a cui il 19enne si presta, sulla scia del successo in termini di streaming che registra ora su Spotify Italia, con il nuovo singolo rilasciato in collaborazione con Albe, dal titolo Cado. Non a caso, nel web -tra utenti comuni e bookmakers rodati- c’é chi é pronto a scommettere che LDA sia tra i favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2023, ancor prima che inizi la competizione della Canzone italiana. Al momento dell’annuncio del titolo della canzone sanremese, LDA ha intanto ricevuto parole d’elogio da parte del numero 1 del Festival, Amadeus, che ha riconosciuto al cantautore di Napoli il buon lavoro e l’influenza esercitati in campo musicale nel giro di pochi mesi, a partire da settembre 2021, quando cioé il giovane debuttava ad Amici 21 di Maria De Filippi.

E, mentre via social sono virali le immagini del Big announcement del titolo della canzone sanremese di LDA a Sanremo Giovani, con tanto di interazioni social di consenso, il padre del 19enne nonché ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, si dichiara entusiasta del figlio d’arte.

Il gesto social di Gigi D’Alessio per LDA

Riattivatosi tra le Instagram stories nel weekend prenatalizio in corso, D ‘Alessio senior nel dettaglio condivide la storia di una supporter di D’Alessio junior che immortala le immagini del debutto del beniamino a Sanremo Giovani. Un post pubblico nella cui caption la sostenitrice si dichiara entusiasta al grido di: “Sono così fiera”. Insomma, Gigi D’Alessio si stringe così all’emozione social legata al debutto all’orizzonte che attende LDA sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2023. Quasi come a voler gridare anche lui “Sono così fiero”. Chissà, quindi, quali sorti attenderanno l’ex allievo di Rudy Zerbi al Festival, che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023.

