LDA lancia un nuovo teaser del duetto con Albe/Rientro ad Amici?”Faremo una sorpresa”

Amici 21, LDA e Albe uniscono le forze in un duetto

Mentre sale l’attesa generale nei telespettatori per il ritorno in TV di Amici di Maria De Filippi, con la nuova edizione di Amici 22, gli ex Amici 21 LDA e Albe tornano al centro dell’attenzione mediatica per un duetto inaspettato. In questi giorni di inizio settembre 2022, i due ex allievi di Amici hanno unito le forze in una diretta condivisa via social, dove annunciano quello che sembra essere il primo grande “teaser” della loro canzone registrata in duetto. In occasione della diretta live dedicata ai fedeli fan, LDA e Albe non solo hanno dato voce ai loro vocals pre-rec, incisi per il duetto, ma anche ai loro live vocals, eseguiti anche a piano e voce. Chi lo avrebbe mai detto che un pupillo di Anna Pettinelli, Albe, e un protetto di Rudy Zerbi, LDA, avrebbero potuto duettare insieme? La voce RDS e la voce Radio Deejay Pettinelli e Zerbi sono diventati acerrimi nemici nel contest del circuito canto ad Amici 21, in particolare per le divergenze di pensiero maturati sul conto di Luca D’alessio in arte LDA, spesso contestato dalla Pettinelli in quanto ritenuto “un Gigi 3.0.”, “un 40enne nel corpo di un 20enne” e “banalotto”, in riferimento alle somiglianze anche artistiche tra il giovane e il padre Gigi D’Alessio, peculiarità caratteriali, a condotta e forma mentis, e qualità di testi e composizione musicale.

Ora, però, LDA si gode il successo del primo assaggio lanciato in rete di quello che si preannuncia essere il featuring POP del 2022-2023 , in collaborazione con Albe. É esorbitante il volume di consensi social che i due ex allievi di Amici 21 ottengono in queste ore rispetto al loro annuncio musicale, non solo per la buona riuscita della collaborazione musicale ma anche per l’amicizia instaurata e consolidata tra i due giovani indipendentemente dalle dinamiche del talent show.

LDA e Albe verso il ritorno ad Amici 21?

Nel frattempo, LDA esorta i fan del duo -tra le Instagram stories – a studiare i lyrics della nuova canzone in duetto con Albe.

“Non mi scrivi ma io richiamo, chiamo: mentre io ti guardo sotto un cielo di stelle… portami più su e poi cado”, canta LDA tra le note di un teaser del duetto, per poi aggiungere: “Allora imparate questa parte qui, perché io e Albe molto probabilmente vi faremo una bella sorpresa”.

Ed é con queste ultime parole che LDA sembra voler dare un secondo annuncio in pasto agli esperti di TV e Gossip. Che sia previsto un ritorno di LDA e Albe sul palco di Amici di Maria De Filippi, per il debutto di Amici 22 – in partenza il 18 settembre su Canale 5? La prima registrazione della nuova edizione di Amici 22 si tiene in via anticipata di un giorno, il 14 settembre 2022, e quando ormai manca sempre meno al suono della campanella nella scuola di Maria De Filippi, con il nuovo intervento social, LDA potrebbe voler esortare i fan a supportarlo con Albe prima di una possibile “sorpresa” ad Amici 22: non si esclude quindi l’ipotesi di un’apparizione TV di LDA in tandem con Albe, nella prima puntata domenicale di Amici 22.

