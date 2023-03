LDA: “Lazza non é il Top del POP”/ La verità dopo Sanremo 2023

Sanremo 2023, LDA si svela tra le preferenze musicali e non solo: spunta la menzione di Lazza e…

É il Big più giovane di Sanremo 2023 e, dopo il debutto festivaliero alla gara della Canzone di casa Rai, LDA si consacra come il fenomeno Pop del momento -anche al confronto con Lazza- ed é particolarmente richiesto tra ospitate live sul palco e in TV. Per effetto del successo conseguito al debutto a Sanremo, dopo la partecipazione ad Amici 21 che lo ha reso popolare ben oltre la nomea di “figlio di Gigi D’Alessio”, é reduce da una serie di ospitate, come quelle TV registrate nelle ultime settimane a Domenica in di Mara Venier e VivaRai2 di Fiorello. E incalzato da Esse Magazine, in una round-interview promozionale sul “primo vero album” dopo l’eponimo LDA, Quello che fa bene – che prende vita con la partecipazione a Sanremo 2023 del singolo apripista di cui é autore nel testo e compositore nella musica, Se poi domani- il 19enne torna a raccontarsi a grande richiesta dei fan. All’esordio tv segnato al talent show Amici 21 di Maria De Filippi, si consacra, tra il 2021 e il 2022, come il record storico: raggiunge il disco d’oro e il disco di platino nel minor tempo nella storia di Amici, con un singolo, dal pop ispirato alle contaminazioni d’oltreoceano: Quello che fa male. E, ora, oltre a conquistare il web con una travolgente cover della soundtrack della fiction Rai del momento Mare fuori 3, O’ mar for, che per effetto dell’influenza esercitata dal figlio d’arte é ora nella Top10 della playlist Generazione zeta attiva su Spotify Italia, LDA vuota il sacco sulle sue preferenze musicali e non solo. Questo, senza risparmiarsi sul “diretto rivale” festivaliero, Lazza, secondo classificato alle spalle del vincitore Marco Mengoni a Sanremo 2023.

Il Top rapper italiano? Marracash, replica secco il figlio di Gigi D’Alessio, al magazine dell’intervista che spopola online con un video su TikTok. Top rapper Usa? “Ce ne sono troppi…Vale Travis?”. Top artista pop italiano? “Qua c’é da fare un ragionamento… perché per me Lazza nasce come rapper, però ha anche pezzi fondamentalmente pop”, dichiara il Big più giovane dell’ultimo Festival, non nascondendo di stimare la proposta competitor festivaliera di Lazza e il brano Cenere-, ma é urban…”. Quindi, accetta la nomea che lo consacra come il “Justin Bieber italiano”: “top artista pop: LDA!“.

Il Justin Bieber italiano non dimentica Justin Bieber

Top artista pop straniero? Non a caso, il figlio di Gigi D’Alessio risponde menzionando l’idolo di sempre: “Justin Bieber!”. Top pezzo di Sanremo 2023 Inaspettatamente, l’intervistato sceglie uno tra gli outsider del Festival: “Tango di Tananai”. Top film? “La vita é bella, un classicone… Me before you per la storia che c’é dietro…”. Top serie tv? Da buon cittadino di Napoli, così come si ritiene il cantautore ex Amici nato a Roma, supporta la fiction del momento. Un progetto ispirato alla storia di detenuti in un Istituto penitenziario minorile immaginario, che fa da affascinante spartiacque di Napoli, in un’immagine di “bella e dannata” : “Mare fuori”.

