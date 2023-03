LDA: “Lazza primo in classifica?”/ “Ecco cosa penso dopo Sanremo 2023”

LDA svela Quello che fa bene, dopo Amici 21 e Sanremo 2023: la menzione di Lazza a Radio Subasio

É il Big più giovane di Sanremo 2023 e, dopo l’esordio-record di Amici 21, LDA conquista Radio Subasio a grande richiesta dei fan, svelando Quello che fa bene, senza risparmiarsi su Lazza. Luca D’Alessio in arte LDA é ospite special guest di Subasio Music Club, un appuntamento nel cuore itinerante della musica di Radio Subasio, tra domande e risposte unite a live performance iconiche.

E presente all’appuntamento radiofonico, anche la sottoscritta testata Il sussidiario.net, collegatasi via Zoom.

L’evento radiofonico, per il figlio dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo Gigi D’Alessio, é in primis la chance di presentare ai fruitori di musica il suo switch che prende il nome di Quello che fa bene. Il primo vero album dopo l’eponimo, LDA, contenente tra le 15-tracce ingredienti il brano promosso a Sanremo 2023, che tra gli altri Big competitor lo ha visto scontrarsi al Festival della Canzone con Lazza e la sua Cenere. “La classifica é affidabile e se oggi primo è Lazza é perché è giusto… oggettivamente Lazza é il migliore”, fa sapere dal suo canto, incalzato dai quesiti on air Radio Subasio, LDA. E il riferimento é indirettamente alla #1 nella attuale classifica dei singoli FIMI, in aggiornamento periodico. Tra le domande de Il sussidiario.net, in un Q&A officiato dall’ufficio stampa dell’ex Amici su Zoom, il Justin Bieber italiano non ha nascosto che collaborerebbe volentieri proprio con Lazza, svelando le collab tra i sogni nel cassetto.

Questo mentre LDA si impone tra le canzoni e i cantanti che registrano più ascolti nella playlist rappresentativa dei giovani -Generazione zeta- su Spotify Italia, con ben due tracce: alla #24 si insiste e persiste con il singolo uscito a novembre 2022 e in collaborazione con l’ex Amici 21, Albe, dal titolo Cado e alla #35 staziona con il singolo sanremese Se poi domani, entrambe contenute in Quello che fa bene. Il che conferma la sua inconfondibile umiltà del cantautore 19enne, unico talento uscente di Amici 21 nonché unico artista di Napoli ad essere promosso all’ultimo Festival della canzone condotto da Amadeus, nonostante la mancata vittoria del talent. E l’intervento radiofonico di LDA non finisce qui, tra le perle gossippose e una esibizione e l’altra live delle tracce più rappresentative dell’album più atteso di Sanremo 2023, il secondo in carriera dell’ex Amici 21.

All’evento sanremese, nella gara dei 28 Big é stato protagonista come autore nel testo e compositore nella musica del brano Se poi domani e il featuring in collaborazione con Alex Britti in Oggi sono io alla serata sanremese delle cover. E ancor prima, a settembre 2021 registrava il suo esordio musicale in TV, prendendo parte ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove conseguiva il record con il primo inedito lanciato da volto tv nel panorama della musica made in Italy: é il primo nella storia del talent show, Amici di Maria De Filippi, a ottenere il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male. Ma come definirebbe lo switch che ora lo coinvolge in Quello che fa bene, il Justin Bieber italiano? “Sono maturato tanto nella vita- fa sapere, mentre é alle prese con LDA instore e LDA live, gli incontri in giro per l’Italia con i fan e i concerti in partenza ad aprile che gli consentono di distribuire Quello che fa bene-, si può tranquillamente amare quello che fa bene”.

LDA saluta il passato, con Quello che fa bene: tra i nuovi traguardi Subasio Music Club

Ai tempi della sua corsa al talent, la musa di Quello che fa male, alla storia del gossip veniva indicata come la sua ex fidanzata Emanuela Pennino, mentre oggi passa al centro dell’attenzione mediatica l’attuale fidanzata Miriam Galluccio con la nomea del suo Quello che fa bene: “lo mi sono reso effettivamente conto che io amo tutto ciò che mi fa stare bene…-aggiunge, sibillino, rispetto al cambiamento degli ultimi mesi che ha il suono del successo che ora lo coinvolge, anche nella conquista di Subasio Music Club-. Prima la pensavo diversamente, Oggi mi piace stare con i miei genitori Con amici, le nipotine, i fratelli, la mia fidanzata.”.

