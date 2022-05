LDA, le grida dei fan lo spaventano/ L’instore-tour è sold-out

Amici 21, LDA e il successo dopo il posto mancato in finale

Nonostante la mancata promozione alla finale di Amici 21, molti telespettatori lo ritengono un finalista mancato e vincitore morale del talent, si tratta di Luca D’Alessio al secolo LDA. Non a caso, il figlio di Gigi D’Alessio gode ora di un importante seguito mentre è in giro per l’Italia, alle prese con le date dell’instore tour promozionale del primo album di studio ed eponimo, LDA, che parla della sua “storia d’amore” e del motore propulsore della vita in tutte le sue sfumature. Le date instore, come trapela dalle relative immagini postate dai fan del cantautore nato a Roma e dall’inscindibile rapporto con Napoli ( la città natale del padre Gigi D’Alessio e la madre Carmela Barbato), vedono LDA accolto da folle di fedeli supporters, a cui lui rivolge molte attenzioni. Tanto che c’è chi -tra i fan del giovane- fa notare in rete che il 19enne abbia accusato un malore (come da lui stesso testimoniato tra le Instagram stories) per la sua inarrestabile disponibilità mostrata a chiunque gli dimostra affetto e stima.

In particolare, c’è ora un video circolante nel web, caricato in origine su TikTok, che immortala LDA mentre è alle prese con gli autografi e selfie per i fan ad una data dell’istore-tour promozionale che lo vede protagonista dopo Amici 21, dove le grida di una sostenitrice scatenano una reazione del tutto spaventata del figlio di Gigi D’Alessio. Un accadimento che il web ritiene sia riconducibile agli attacchi di panico di cui il 19enne soffre, come da lui stesso rivelato attraverso la cover di F**k it! di Eamon realizzata nel pre-serale di Amici 21.

LDA e gli highlights dell’instore-tour post-Amici 21

Un momento che sta destando l’ilarità del popolo del web. Inoltre, c’è anche un altro momento che non passa inosservato agli internauti. Ovvero il regalo simbolico di una bandana (Bandana è il titolo del quinto singolo di LDA nell’era Amici 21, che sta scalando le classifiche di vendita ed è tra le prime 20 tendenze su YouTube Italia con il lyric-video) ad una fan speciale, che in replica al suo beniamino POP, poi, esclama: “Ti amo!”. Delle immagini che commuovono il popolo del web, in primis i sostenitori di LDA, il cui primo album rilasciato il 13 maggio 2022 ora consente al 19enne di imporsi come il vincitore effettivo di Amici 21 -per le prime stime di vendita dei singoli.

