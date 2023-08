LDA: l’influencer Miriam Galluccio é pazza di lui/ La dedica social

LDA: Miriam Galluccio destina una dolce dedica al fidanzato vip

Sulla scia dell’ipotesi di una candidatura per la sua partecipazione a Sanremo 2024, LDA torna al centro del gossip, complice l’amore che lo vincola a Miriam Galluccio. Quest’ultima, influencer 21enne e che in comune con il cantautore di Napoli e figlio d’arte di Gigi D’Alessio ha l’amore per il capoluogo campano di residenza, sembra fare sul serio in amore con Luca D’Alessio in arte LDA.

Riattivatasi a mezzo social, più precisamente via Instagram, la blogger campana e aspirante fashion designer di successo é insieme al popolare Luca, infatti, un acceso thread di discussione. Questo, per un post contenente una carrellata di foto condivisa con i fan nel web, che ritraggono la giovane nel mezzo di una vacanza di coppia. Si tratta del soggiorno a Ibiza, che vede protagonisti Miriam e il popolare fidanzato ex Amici 21, LDA, insieme all’ex Amici 20 Aka7even e la fidanzata nonché sorella della prima, Francesca Galluccio.

“Ibz & love”, si legge nella caption sibillina, che Miriam Galluccio rilascia a corredo del post romantico che fa ora incetta di interazioni social, perlopiù di consenso, da parte degli internauti e a beneficio della coppia social.

Il messaggio d’amore, nel cuore di Ibiza

Ma non é tutto. Perché, inoltre, tra le Instagram stories Miriam Galluccio poi rimarcherebbe di essere follemente innamorata dell’ormai ufficializzato fidanzato, che per l’analisi a prima firma di Il sussidiario.net potrebbe candidarsi al titolo di Big in gara a Sanremo 2024, dopo il debutto festivaliero registrato a Sanremo 2023 con la promozione del singolo Se poi domani, sentenziata da Amadeus.

“Per ogni ragazza c’é sempre un fidanzato che paga per lei…”, é la caption che Miriam Galluccio rilascia per iscritto, a corredo delle stories che la immortalano in dolce compagnia con l’ex Amici 21. Una dedica romantica, l’ennesima, che Miriam destina a LDA, mentre i piccioncini si trovano nel mezzo di una serata al chiaro di luna, al rinomato locale Tatel Ibiza.

Intanto, sempre nel mezzo della vacanza a Ibiza LDA e Aka7even non dimenticano l’amore che li vincola alla musica, e finiscono per unire le ugole nel canto del brano in duetto, “Tremi”. Un live che Miriam condivide fieramente tra le IG stories e che é ora virale nel web, eseguito in un’improvvisazione gratis dagli ex Amici al Blue Ibiza.

📸#MiriamGalluccio é pazza di #LDA: "Per ogni ragazza, c'é sempre fidanzato che ordina per lei…" ~ la vacanza a #Ibiza~













