LDA, lite con Elena Manuele ad Amici 2021-2022/ Le pulizie in casetta scatenano il caos

La pulizia della casetta in cui gli allievi di Amici 2021-2022 vivono da settembre ha scatenato un’accesa lite tra LDA ed Elena Manuele. Tutti gli allievi della scuola più famosa d’Italia, oltre a dover seguire le lezioni e a preparare sfide, esami ed esibizioni, devono contribuire tutti insieme alla pulizia della casa. La convivenza forzata non è affatto facile e i ragazzi di Amici 2021-2022 si sono organizzati dividendosi in gruppi. Qualcosa, però, tra Elena e LDa è andato storto. Tutto è nato quando Serena si è lamentata di Luca accusandolo di curare solo le sue cosa tralasciando gli ambienti comuni non avendo aiutato Elena a pulirà la cucina. Quest’ultima, sentendosi chiamata in causa, ha così ammesso che tra lei e il figlio di Gigi D’Alessio c’è poca collaborazione.

Le parole di Elena non sono affatto piaciute a Luca che ha prontamente reagito ribattendo alla compagna accusandola di aver puntato il dito contro di lui solo per i microfoni e le telecamere aggiungendo di non voler raccontare niente di quello che accade in casetta per rispetto. Elena si è così sfogata con gli altri compagni.

LDA contro Elena Manuele: duro scontro nella casetta di Amici 2021-2022

Ad Amici 2021-2022 la discussione con Luca D’Alessio ha scosso profondamente Elena che, dopo aver chiuso la questione, si è rifugiata tra le braccia degli altri compagni lasciandosi andare ad uno sfogo. Elena, in particolare, ad Alex e Cosmary ha detto: “Mi fa salire un nervoso questa persona ha il coraggio pure di parlarmi di rispetto io mi sto zitta perché sono buona. È un mese che mi sta sul ca**o per i suoi atteggiamenti che ha nei miei confronti”.

Anche Luca D’Alessio si è sfogato sull’accaduto. Ad ascoltarlo è stata Serena: “Adesso si starà facendo il piantino di là, a me queste cose a vittima mi stanno sul ca**o perché quando sei arrabbiato con una persona ti sfoghi con qualcuno e poi con quell’altro ci parli, non è fai la pazzia perché hai l’amica che ti difende”.

