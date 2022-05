LDA live, 7 canzoni non bastano per un tour/ Arriva la svolta? “Sto lavorando a…”

Amici 21, LDA è l’allievo dei record

Per molti telespettatori è il vincitore mancato di Amici 21, dal momento che è l’allievo dei record dello show di Canale 5 (record di Amici 21 per il volume di ascolti complessivi – oltre 50 milioni – e ascolti per un solo singolo, oltre 21 milioni con Quello che fa male; record nella storia di Amici per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici), e anche dopo il talent Luca D’Alessio in arte LDA sbaraglia la concorrenza della classe canto. Il cantautore pop originario di Napoli registra all’ordine del giorno il tutto esaurito alle date dell’instore tour promozionale del primo album di studio, LDA, che è svettato alla #3 nella Top album di FIMI. Il fenomeno pop sembra bruciare tutte le tap per un artista giovane come LDA, 19 anni compiuti lo scorso marzo, che dopo essersi imposto come nuova icona della musica debuttando nella Top 50 su Spotify Italia con la ballad RNB di debutto ad Amici 21 – Quello che fa male- ha appena annunciato le date del suo LDA live, il tour che lo vedrà impegnato a dicembre 2022 e che per i fan del giovane rappresenta un grande regalo di Natale in anticipo.

Tuttavia, così come spiegato dallo stesso figlio di Gigi D’Alessio, le sole 7 canzoni del primo album eponimo non bastano per una scaletta tipo di un concerto da tour.

LDA svela l’escamotage per il tour post-Amici 21: il secondo album è in arrivo

“Finalmente il mio sogno si avvera ! Annuncio le mie prime date a Roma, Milano, e la mia Napoli … – fa sapere LDA, nel poat su Instagram che annuncia la date del tour -. E come potete immaginare un concerto con sette canzoni non è possibile, quindi… arrivateci voi. Le prevendite a partire dalle ore 18:00 su @ticketone.it link in bio”. E quale sarebbe la sorpresa che LDA ha in cantiere, come escamotage per il tour?

A rivelarla è lui stesso, riattivatosi tra le Instagram stories destinate ai followers: “Non vedo l’ora… Sto lavorando al prossimo disco. Chiaramente uscirà prima di dicembre e sto lavorando già al prossimo disco. Ovviamente uscirà prima di dicembre. Quindi sto spoilerando anche un’altra cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sto supet carico”.

Il rilascio del nuovo nonché secondo album di LDA, quindi, è previsto per il mese di dicembre 2022, a pochi mesi dalla pubblicazione del primo album avvenuta il 13 maggio 2022. Se dovesse confermarsi il nuovo rilascio, questo si rivelerebbe un nuovo record di LDA, per il più breve lasso di tempo tra il rilascio di un album e l’altro, che sia mai registrato per un cantante allievo della scuola, nella storia di Amici di Maria De Filippi.

