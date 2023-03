LDA live, ritorno al neomelodico dopo Sanremo 2023?/ “La porto sempre con me…”

Amici 21 di Maria De Filippi: LDA live é all’orizzonte dopo Sanremo 2023

É il Big più giovane di Sanremo 2023 e, intanto, il fenomeno pop di Amici 21, LDA, si prepara per il grande debutto live, occasione in cui é previsto un ritorno alle sue “origini”, dal sound di Napoli. É lo stesso Luca D’Alessio in arte LDA ad anticipare lo spoiler del tour post-Amici 21 di Maria De Filippi. Si tratta dello show-evento in partenza il prossimo aprile 2023, che vede il figlio di Gigi D’Alessio chiamato ad esibirsi a grande richiesta dei fan, a Milano, Napoli e Roma.

LDA, come sono i rapporti con Anna Tatangelo, ex Gigi D'Alessio?/ Spunta la verità

E mentre in un post condiviso su Instagram, rende note le date del tour, in un nuovo intervento concesso on air su Radio Subasio -per il Subasio Music Club, il “Justin Bieber italiano” reduce da Sanremo 2023 anticipa il ritorno al genere “neomelodico” proposto all’esordio tv ad Amici 21 – con la cover eseguita sulle note di Tu sì ‘na cosa grande di Domenico Modugno. Una rivisitazione che, insieme ad altre cover, in un medley dedicato alla musica dell’amata città di Napoli, LDA intende eseguire in occasione del suo imminente tour. Questo, per dirsi grato alla città d’origine dei genitori separati, Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, che lo ha visto crescere e di cui lui si dichiara originario seppur nato a Roma, e che come lui sostiene il peso del pregiudizio. LDA live é quindi all’orizzonte, ben oltre il peso delle critiche dei detrattori del giovane Big di Sanremo 2023, a partire dal debutto ad Amici 21, dove l’insegnante di canto a avversa, Anna Pettinelli, gli ha affibbia una serie di sentenze con accezione critica e dispregiativa, come “banalotto”, “neomelodico” e “Gigi 3.0”, definendolo in sostanza una copia malriuscita del papà d’arte Gigi D’Alessio. Tuttavia, dal suo canto, LDA rivendica da sempre e con orgoglio le vibes della napoletanità ereditata, nel suo essere un uomo e artista, in particolare dal papà d’arte e ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Tanto, da dirsi fiero delle radici, quando ad Amici 21 la voce speaker on air su RDS, Pettinelli, lo etichetta come “neomelodico”.

Carmela Barbato: "Qualcosa di buono ho..."/ La mamma di LDA commuove il web

E in un nuovo post condiviso su Instagram, intanto, LDA annuncia le date del tour che titola LDA LIVE, inclusa quella partenopea:

“19 aprile – MILANO Magazzini Generali

21 aprile- NAPOLI Palapartenope

23 aprile – ROMA Orion Club”. In una nota dell’annuncio, poi, si legge: “A causa delle problematiche, indipendenti dalla volontà dell’Artista e di Friends & Partners, che impediscono allo stato attuale la riapertura dell’Atlantico, si comunica che il concerto di LDA, previsto per il 22 aprile all’Atlantico di Roma, è stato spostato al 23 aprile all’Orion di Ciampino (RM).Tutti i biglietti acquistati rimangono validi per la nuova location e data”.

LDA: "Sono fidanzato e felice"/ "A 17 anni non ho fatto musica per 5 mesi dopo che…"

LDA descrive Napoli in Quello che fa bene

Nell’attesa del ritorno sui palchi totally live, intanto, LDA rilascia delle altre dichiarazioni sull’amato capoluogo campano, rispetto alla canzone-dedica, contenuta nel nuovo album Quello che fa male: “Napoli non è mai abbastanza e, come scritto nel pezzo – sono le dichiarazioni che LDA rilascia a margine di Cara Napoli, una canzone della verità contro i pregiudizi sulla città campana -, non si può spiegare a parole”. Incalzato sul brano-dedica del “primo vero album” dopo l’eponimo nato ad Amici 21, nell’intervento concesso a Boh magazine, poi, il 19enne di Napoli aggiunge: “È ancora la poesia più bella che non è mai stata scritta e non bastano quattro minuti per parlarne: Napoli è donna ed è mia mamma, e ho voluto darle indietro un po’ di quello che mi ha offerta fino a oggi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA