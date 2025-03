C’è grande preoccupazione attorno alla figura di LDA. Con un post su Instagram, lo staff dell’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha fatto una comunicazione improvvisa che sta generando le ipotesi più disparate. Come sta il figlio di Gigi D’Alessio? “Vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene. Le circostanze che lo portano a non poter usare il telefono non riguardano la salute”, è stato scritto. Ma cosa è successo davvero? Dal suo account sono sparite anche tutte le foto e l’immagine profilo annullata sembrano suggerire una strategia per il lancio di un nuovo progetto discografico. Si attendono conferme in tal senso.

Il profilo Instagram di LDA è stato svuotato di ogni contenuto. Il suo team ha annunciato che, al momento, il loro assistito non può utilizzare in prima persona i social. Il messaggio ha generato diverse critiche costringendo lo staff a pubblicare un secondo comunicato: “Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare FAKE NEWS”. Quel “fake news” è stato scritto in grassetto maiuscolo e in rosso, sembra essere un indizio: il nuovo singolo si chiamerà proprio così? Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma sembra che tutto sia stato costruito per generare hype. D’altronde è un tipico approccio utilizzato all’estero e negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia, utilizzato anche da Emma e Marco Mengoni.

Luca D’Alessio torna sulle scene musicali: la sua carriera dopo Amici

Dopo quasi un anno LDA, fidanzato con Miriam Galuccio, sembra essere pronto a ritornare sul mercato discografico. Era maggio 2024 quando pubblicò Rosso lampone. Dopo la partecipazione ad Amici nella stagione 2020-2021, Luca D’Alessio ha firmato un contratto con Sony Music e nel 2022 è uscito il suo singolo Bandana anticipato dal suo primo EP omonimo. Nel 2023 è stato in gara al Festival di Sanremo e poi seguì la pubblicazione del suo primo album in studio. Nello stesso e nel 2024 è stato in giro nelle città italiane per il suo tour che ha riscosso un grandissimo successo.