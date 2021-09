LDA, Luca D’Alessio: il figlio di Gigi D’Alessio divide i fan di Amici/ Nuovo Aka7even o vittimista?

Dopo il suo ingresso nella scuola di “Amici”, LDA ha ricevuto diverse critiche. E’ stato accusato sui social di essere raccomandato in quanto figlio di Gigi D’Alessio. Non sono mancati però nemmeno i giudizi critici dei giudici, in particolare di Anna Pettinelli che aveva attaccato il figlio d’arte senza giri di parole: “Credo tu sia cresciuto a pane e musica e vivendo con un padre così importante e creativo potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0”. Un giudizio severo e spietato a cui Luca D’Alessio ha replicato: “Io e mio padre siamo due persone diverse. Sono qui per questo in realtà, scusami”.

Il giovane allievo sta mostrando le sue fragilità tanto che in una lezione con Rudy Zerbi ha deciso di confidare le sue preoccupazioni: “Sembra tutto bello dall’esterno, invece non è tutto così. Tutti pensano che sei figlio di un cantante, sei vestito bene, pensano solo alle cose materiali. Ma dentro a volte hai dei vuoti”. Luca è poi scoppiato in un pianto liberatorio. Zerbi, colpito dal suo sfogo, l’ha poi invitato a concentrarsi sulla musica per dimostrare agli altri di non essere raccomandato.

Gigi D’Alessio difende il figlio dalle accuse: “Nessun favoritismo”

In suo soccorso è intervenuta la sua famiglia. Il fratello maggiore Claudio ha voluto mettere a tacere le illazioni in un post: “A Maria De Filippi certe cose non sono mai piaciute, mio padre non si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere, proprio perché sa cosa vuol dire fare gavetta e soprattutto cosa sia la meritocrazia. Mio fratello si è presentato ai provini come tanti altri, solo dopo le prime selezioni hanno scoperto chi fosse”. Proprio lo scorso anno Gigi D’Alessio aveva commentato l’ingresso del figlio nel mondo della musica dichiarando di non averlo mai favorito: “Luca si sta facendo spazio nella musica. Io gli ho sempre detto ‘non ti darò mai nessuna mano, devi sbattere la testa al muro. Non è giusto creare favoritismi nei confronti di chi non è figlio d’arte”. A sostenerlo in questa avventura anche Anna Tatangelo, ex compagna del padre che in un post su Instagram ha commentato ad un suo post in cui annunciava l’ingresso nella scuola di Amici con un cuore e un bicipite flesso. Un gesto carino nei confronti di un ragazzo che ha visto crescere.

I fan di Amici 2021 divisi sul suo talento…

Sui social invece c’è chi lo sostiene definendolo il nuovo Aka7even e chi invece picchia duro dandogli del vittimista: “Piange, chissà che vita di stenti. Antipatico. Ora fa le tragedie ma tanto non ti crede nessuno, almeno chi capisce”. E poi c’è chi sostiene che un figlio d’arte non debba partecipare ad un talent: “Il figlio di Gigi D’Alessio aveva mille altre opportunità. Secondo me i figli di non devono andare ad Amici che è un scuola. Lasciamo spazio a chi non può”. Luca riuscirà a far breccia nel pubblico e ad abbattere i pregiudizi?



