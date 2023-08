LDA, mamma Carmela Barbato é commossa: “Sono orgogliosa di te..”/ Il messaggio

LDA manda il web in tilt, con il nuovo traguardo alla “GMG”: il gesto di Carmela Barbato

LDA consegue un nuovo traguardo nella sua carriera musicale, con la partecipazione alla Giornata mondiale della Gioventù, e tra le annesse reaction Carmela Barbato gli scrive commossa. Il cantautore di Napoli e figlio d’arte che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato é il fenomeno pop uscente di Amici 21 di Maria De Filippi, chiamato ad esibirsi sul palco della “GMG”.

Una chiamata a grande sorpresa per haters e fan di LDA, così come anche per il diritto interessato e la sua famiglia, in particolare la madre che dà voce sui social alla grande emozione. Parliamo dell’evento di intrattenimento organizzato dalla Chiesa cattolica e promosso da Papa Francesco, volto a unire le culture tra le generazioni e che quest’anno si tiene a Lisbona, nel cuore del Portogallo.

E per LDA l’invito all’evento di risonanza internazionale rappresenta un nuovo ed importante traguardo, l’ennesimo, che consente al figlio d’arte di Gigi D’Alessio di oltrepassare i confini del successo raggiunto nella madrepatria Italia, la terra dove lui ha mosso i primi passi come cantante. Luca D’Alessio in arte LDA decideva di inseguire le orme del papà d’arte, da adolescente, esibendosi da minorenne ai concerti gratis per l’avvio della carriera artistica alla gavetta, fino al grande esordio tv nella musica con la partecipazione all’edizione Amici 21 del talent show di Maria De Filippi. La popolarità raggiunta con la presentazione artistica di Luca sul palco di Amici ha reso il giovane una star amata dai fruitori di musica, per il talento poliedrico di cantante e autore Pop, in grado di sperimentare contaminazioni musicali e ispirato ai grandi idoli come il beniamino Justin Bieber.

Tanto da aggiudicarsi la nomea di “Justin Bieber italiano”. E, reduce dal debutto al Festival della Canzone registratosi all’edizione di Sanremo 2023 della kermesse, con la partecipazione alla Giornata mondiale della gioventù LDA conquista il palco di un evento di influenza global che alla data 2 agosto 2023 vanta una platea stimata almeno 70mila giovani in un milione di pellegrini.

Le righe di esultanza di Carmela Barbato, per LDA

Un post delle immagini esclusive dell’evento che LDA ora condivide via Instagram fa ora incetta di interazioni social, perlopiù di consenso e stima per il giovane cantautore, e non manca tra queste il messaggio entusiasta di mamma Carmela Barbato: “Che bello amore mio, sono orgogliosa di te”, scrive la madre mentre il profilo del padre d’arte Gigi D’Alessio riserva al post un mi piace. E non si fa attendere neanche la reaction social del maestro storico di LDA, ad Amici, Rudy Zerbi…













