LDA: “Mi fa pensare a ciò che diamo per scontato”/ La visita all’ospedale Pausilipon

Amici 21, LDA fa visita ai più piccoli pazienti dell’ospedale Pausilipon di Napoli e…

É il più giovane tra i Big di Sanremo 2023 e ancor prima il vincitore mancato di Amici 21, per i suoi fedeli fan, LDA, che torna a sorprendere in una visita speciale all’ospedale Pausilipon di Napoli. Il cantautore 20enne, nato a Roma e dal forte spirito di appartenenza a Napoli, la città d’origine dei genitori Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, si rende protagonista di un gesto importante. Così come emerge dalle foto esclusive pubblicate tra le pagine del nuovo numero datato maggio 2023 di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini.

Amici 21: Crytical parte in tour / Il gesto di Luigi, Albe, Alex e Christian...

Il figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Luca D’Alessio in arte LDA va fare visita agli ammalati presso il centro pediatrico e oncologico dell’ospedale Pausilipon di Napoli. Un’emozione al cardiopalmo per l’ex Amici 21, che, incalzato dal noto giornale sull’esperienza filantropica, si palesa commosso: «ANDARE A TROVARE I PICCOLI PAZIENTI DELL’OSPEDALE PEDIATRICO ONCOLOGICO PAUSILIPON, A NAPOLI, MI HA FATTO PENSARE A QUANTE COSE DIAMO PER SCONTATE». Il rendersi protagonista della visita ospedaliera nel gesto di mettersi al servizio degli altri e fare compagnia a chi é meno fortunato fa maturare nel cantautore di Quello che fa male che fare unione, in un mondo dove regna la divisione, é “Quello che fa bene”, parafrasando il titolo del primo vero album dopo l’eponimo, LDA: <<RENDERE FELICI QUESTI BIMBI È UN’ESPERIENZA UNICA>>. E i bambini ringraziano, tra gli sguardi sorridenti, per il gesto accorto di unità. Così come emerge tra le esclusive immagini della sorpresa immortalate dall’account ufficiale dell’ospedale in un video, che é ora virale su TikTok.

Amici 22, Angelina Mango si unisce a LDA/ Il nuovo traguardo é Future Hits!

LDA é ancora una volta disco d’oro, dopo il debutto ad Amici 21

Insieme all’ex Amici 21, nel giorno della sorpresa alla struttura partenopea, vi sono inoltre il manager Giampiero Tramice e

Mattia Villardita, l’artista transformer che nelle vesti di Spiderman e in duo con il “Justin Bieber italiano” Luca D’Alessio in arte LDA regala sorrisi tra le mura Pausilipon.

Nel frattempo, inoltre, LDA festeggia il conseguimento del nuovo disco d’oro certificato FIMI, raggiunto con il singolo lanciato a Sanremo 2023 “Se poi domani”, che segna il debutto del 20enne al Festival della Canzone italiana. Ma non solo. LDA resta l’artista del record imbattuto di Amici 21: il cantautore di Napoli é il primo a raggiungere la certificazione FIMI di disco d’oro e disco di platino, nella storia del talent show, Amici di Maria De Filippi, che all’ultima edizione Amici 22 segna la vittoria di Mattia Zenzola.

LDA é ancora disco d'oro dopo Sanremo 2023/ Il nuovo traguardo dell'ex Amici 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA