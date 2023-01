LDA, Miriam Galluccio é la nuova fidanzata?/ L’indizio che non lascia dubbi

Sanremo 2023, LDA ha una fidanzata top secret? Miriam Galluccio infiamma il gossip

Mentre si avvicina il preannunciato debutto a Sanremo 2023, LDA é al centro del gossip per la sospetta nuova fidanzata Miriam Galluccio. Il cantautore originario di Napoli, prossimo alla sua prima partecipazione al Festival della canzone italiana in quanto promosso tra i 28 Big di Sanremo 2023 dal #1 della kermesse, Amadeus, é recentemente finito al centro del gossip, lasciandosi immortalare tra le Instagram stories con la mano stretta ad una mano femminile e dalle unghie curate in bella vista, con tanto di emoticon a forma di una faccia avvolta dai cuori rossi. Una storia che immortala LDA negli istanti precedenti al suo debutto sul palco de L’anno che verrà, l’evento di Capodanno 2023 condotto da Amadeus e live sul palco di Perugia. E il soggiorno perugino sarebbe stata occasione per il cantautore ed ex partecipante ad Amici 21 di Maria De Filippi di intrattenersi con la sua sospetta dolce metà. Si parla di una giovane influencer, così come trapelerebbe nel web, che a quanto pare porta il nome di Miriam Galluccio.

Spunta nel web l’identikit di Miriam Galluccio

La ragazza ha vent’anni, quindi é più giovane di un anno rispetto a Luca D’Alessio, e studia Fashion Design a Napoli. Ha inoltre un account social attivo su TikTok, chiamato “Galuccio Twins”, che lei gestirebbe insieme alla sorella gemella di nome Francesca. L’influencer potrebbe aver fatto breccia nel cuore del Justin Bieber italiano, alla luce del fatto che si sarebbe intrattenuta a Perugia proprio come accompagnatrice di LDA nella giornata segnata dall’ospitata del giovane a L’anno che verrà, ma non solo. Ad avvalorare la veridicità dell’ipotesi sul nuovo amore in corso, in questi giorni, é inoltre il sospetto che i due neo piccioncini si siano concessi anche un’altra fuga d’amore, nel mezzo della vacanza natalizia che ha visto LDA protagonista di un viaggio itinerante a Londra.

Tra le ultime Instagram stories, Miriam Galluccio appare in atteggiamenti complici con il 19enne, lasciando così intendere di essere la dolce compagnia del cantautore nel mezzo del viaggio intrapreso lontano dall’Italia. Tra le storie sibilline, la giovane tagga il profilo Instagram di Lda, infiammando il gossip sul sospetto amore. Che i due giovani possano a breve ufficializzare la loro chiacchierata lovestory non é, quindi, un’ipotesi azzardata. Anche se l’ultimo post pubblicato dalla mora influencer si Napoli su Instagram non vanta il like né altra interazione social di LDA: mentre per lo stesso figura il like di Albe, l’altro ex Amici 21 con cui LDA ha inciso il nuovo singolo in duetto, dal titolo Cado. Insomma, neanche l’inizio di un “triangolo amoroso” si farebbe azzardato.

📸#MiriamGalluccio é la nuova fidanzata di #LDA? Lei si dice vicina al fenomeno pop, tra le Instagram stories…













