LDA nel cast di Amici 22? “Non voglio cantare vittoria”/ Spunta il ruolo top secret

Amici 22 di Maria De Filippi ingaggia LDA nel cast?

Manca sempre meno alla data del via ufficiale alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, che – stando alle annesse prime anticipazioni TV -partirà il 18 settembre e tra i ritorni al talent inaspettati potrebbe vedere protagonista Luca D’Alessio in arte LDA.

Amici 22, data d'inizio e anticipazioni/ LDA e Nunzio nel cast? Il ruolo inedito

Dopo l’indiscrezione circolata in rete sul possibile doppio ingaggio che la produzione facente capo a Maria De Filippi di Amici avrebbe proposto a Nunzio Stancampiano per Amici 22, ovvero il ruolo di ballerino professionista nel cast dei professionisti del corpo di ballo e il ruolo di conduttore del daytime pomeridiano del talent, spunta il sospetto generale che la regina di Canale 5 voglia assicurarsi il pieno di ascolti TV con i protagonisti più amati di Amici 21, oltre Nunzio quindi anche LDA. Oltre al ballerino latinista siciliano, infatti, potrebbe figurare ad Amici 22 anche il cantautore originario di Napoli e figlio di Gigi D’Alessio, che nel percorso di studio intrapreso la talent si é aggiudicato il record per il disco d’oro e il disco di platino conseguiti nel minor tempo nella storia di Amici di Maria De Filippi, con un singolo: Quello che fa male.

LDA: Vevo Pop gli dedica uno speciale/ Il ruolo inedito dopo Amici 21

Reduce dal rilascio della versione spagnola di Quello che fa male, Lo que mas nos duele, a breve LDA potrebbe fare rientro in TV in un ruolo inedito per Amici 22 e a destare il sospetto generale é in particolare un suo messaggio lanciato via Instagram stories, che preluderebbe a quello che sembra essere un importante annuncio in arrivo del cantante per i suoi fan, mentre si attende la prima puntata di Amici 22.

Il messaggio sibillino di LDA che anticipa il nuovo annuncio pre-Amici 22

“É successo un film -esordisce tra le storie sibilline il record-man 19enne, e nel frattempo si rumoreggia il suo rientro ad Amici insieme a Nunzio-. In questo momento partirà lo storytelling di quello che mi é successo, però vi aggiorno tra pochissimo…perché non voglio ancora cantare vittoria..”. Lui come Nunzio non ha vinto il talent, eppure i due artisti possono dirsi i protagonisti TV più amati di Amici 21, anche alla luce dell’importante seguito di follower che i giovani vantano sui social. Il successo é fatto di numeri e i numeri parlano chiaro, per cui Maria De Filippi potrebbe essersi ispirata all’iconica influenza di Nunzio e LDA per svecchiare il suo talent show, proponendo loro di tornare a fare squadra con lei per un rinnovo del format sui talenti.

LDA sparito dai social, che succede all'ex Amici 21?/ Il nuovo traguardo

Aleggia non a caso il rumor di un ruolo nuovo di zecca al talent Mediaset per Amici 22, quello del motivatore per i neo allievi della scuola più amata dagli italiani. Che LDA possa debuttare nelle vesti di questo ruolo, magari insieme a Nunzio? Che i due ex Amici 21 possano davvero fare rientro al talent che li ha resi celebri agli occhi dei telespettatori? Chissà…











© RIPRODUZIONE RISERVATA