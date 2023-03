LDA: “Non lo dicevo a papà…”/ I rapporti con Gigi D’Alessio

LDA é ospite a Domenica in, dopo Sanremo 2023: la rivelazione sui rapporti con Gigi D’Alessio

Il più giovane tra i Big di Sanremo 2023 nonché l’ospite più atteso dall’occhio pubblico a Domenica in, LDA, svela il segreto tenuto nascosto a lungo al papà d’arte, Gigi D’Alessio. Dopo aver conseguito il record storico all’esordio tv segnato ad Amici 21, come il primo concorrente che consegue una certificazione di disco d’oro e il disco di platino targati FIMI con un singolo -Quello che fa male- nella storia di Amici di Maria De Filippi, é alla prova del nove, con la nomea di “Justin Bieber italiano”. Questo, a partire dalla data 17 febbraio 2023, quella del rilascio di Quello che fa bene. Il primo vero album che segue l’eponimo LDA e che prende vita con la promozione a Sanremo 2023, la gara della canzone italiana dove presenta il singolo apripista Se poi domani, una canzone d’amore autobiografica scritta nel testo con Alessandro Caiazza e composta nella musica di sul pugno con il cugino d’arte Francesco D’Alessio. E, intanto, tra una intervista e una data di LDA instore, in attesa dei concerti di aprile 2023 LDA live e nella promozione di Quello che fa bene l’atteso Big più giovane di Sanremo 2023 a Domenica in si sbottona sui rapporti ad oggi intercorrenti con il papà d’arte, Gigi D’Alessio.

Questo, anche in replica a chi lo definisce un “raccomandato” nell’industria musicale, proprio perché figlio dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo. E lo fa lasciando intendere di aver un un certo senso rubato il mestiere e la musica al papà, desiderando fortemente la concretizzazione del sogno di creare testi e note musicali. Questo, quando svela che, agli esordi in musica, nascondeva a Gigi D’Alessio e alla mamma nonché ex consorte di quest’ultimo, Carmela Barbato, il primo tentativo di un concerto dal vivo in un locale.n”Avevo inciso i brani Resta e Vivimi -fa sapere del suo pre-esordio tv in musica, svelando il segreto mai rivelato ai genitori, l’ospite a Domenica in dopo Sanremo 2023, in un intervento da special guest a Subasio Music Club on air su Radio Subasio– andavo in giro a rompere le scatole ovunque , senza dire niente a mamma e papà… dicevano ‘dove vai?’ e io dicevo ‘vado con i miei amici’. E in questo locale c’erano cinquecento persone e per me ne sono rimaste tre sotto il palco… due di queste tre rimaste erano miei amici”.

Dalla delusione al successo in musica: LDA si svela in toto, i rapporti con i genitori

Il primo tentativo di un concerto live, di cui i genitori, in primis il papà d’arte, non erano a conoscenza si rivelava una delusione piuttosto forte per il cantautore 19enne, ben al di là dei privilegi che i detrattori gli attribuiscono appellandolo come un “figlio di papà” in quanto figlio d’arte. “Il terzo tra i presenti forse era il barista e sono tornato a casa e per quattro cinque mesi non ho ascoltato musica, non ho fatto musica…”, prosegue la rivelazione di Luca D’Alessio in arte LDA. La delusione, provata per l’insuccesso del primo live che raccoglieva i soli tre spettatori, era molto forte al punto che l’ospite a Domenica in non nasconde che “entravo in macchina e spegnevo la radio…”. Ma cinque mesi dopo l’insuccesso, accadeva l’impensabile: “scrivo Quello che fa male e decido di presentarmi ad Amici”, svela, anticipando il rilascio del singolo record storico ad Amici 21. Ma, al di là del segreto mai rivelato ai genitori, in particolare al papà d’arte Gigi D’Alessio, LDA tiene a chiarire che oggi vive dei rapporti di affetto e stima inscindibili con mamma e papà, che per lui rappresentano Quello che fa bene: ” Ho capito che si può amare quello che fa bene, prima la pensavo diversamente… -conclude nell’intervento radiofonico che antecede il ritorno alla Domenica in di Mara Venier-. Oggi mi piace stare con i miei genitori… con gli amici… le mie nipotine… i miei fratelli e la mia famiglia, ho capito che amare quello che fa bene é giusto”.

