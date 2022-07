LDA, nuovo album?/ Il duetto con Gigi D’Alessio? “Non ce la facevo a…”

LDA, dopo Amici 21: le dichiarazioni sull’evento condiviso con Gigi D’Alessio, a Dimmi di te

Ha conquistato i cuori di molti telespettatori con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi e in questi mesi prosegue incontrastato il suo successo, complice il primo disco in carriera eponimo che scala le classifiche musicali, si tratta di Luca D’Alessio in arte LDA, che non a caso è tornato a raccontarsi ai fan. L’occasione è arrivata in una nuova puntata del web format Dimmi di te, condotto da Lorella Cuccarini, dove -incalzato sul duetto eseguito sul palco del Gigi uno come te: 30 anni insieme con il padre famoso Gigi D’Alessio– il giovane cantautore non ha nascosto le emozioni che padre e figlio d’arte hanno condiviso all’evento partenopeo, spazzando via i chiacchiericci di chi vedrebbe D’Alessio senior e D’Alessio junior in rapporti congelati per la rottura del primo con l’ex moglie e madre del ragazzo, Carmela Barbato.

“Eravamo in Piazza del Plebiscito, lui h preso il cellulare e io non ce la facevo a cantare -ricorda al pensiero delle emozioni provate con il padre sullo stesso palco dell’evento che alla sua serata di apertura ha registrato il tutto sold-out-, mi ricordo la prima sera che papà non ha pianto per un pelo poi non ha pianto più, ed è un cosa figa da vedere”. Insomma, l’emozione di vedere il figlio conquistarsi il calore del suo stesso pubblico per Gigi D’Alessio è stata a dir poco palpabile. “La second sera io l’ho visto con il nodo alla gola- poi aggiunge LDA-, mentre mi riprendeva in video…”.

Tra i programmi in cantiere per il futuro c’è un secondo album, dopo quello che ha segnato il suo debutto in musica, LDA.

I progetti futuri di LDA: “Manca un pezzo…”

“Per il futuro c’è un disco, i concerti previsti per dicembre, altri live estivi e manca un pezzo al nuovo disco”. “Un pezzo l’ho scritto ad Amici”, fa poi sapere il 19enne della track-list del nuovo album in cantiere. Un periodo molto prolifico, quindi, questo per il figlio di Gigi D’Alessio, che nella vita ha avuto “molti colpi di fulmine”, tra cui uno che oggi gli fa battere il cuore e di cui però si dichiara “interessato” ma non ancora “innamorato”. Se fosse un eroe? “Sarei spider-man o iron-man”. Come si vede nel futuro, da grande? “Il Luca di oggi, sperando con una casa e magari con una compagna, bella e brava”.

