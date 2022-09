LDA, nuovo disco d’oro con Bandana / “Ecco cosa mi ha portato fortuna…”

Amici 21, LDA si aggiudica un nuovo traguardo targato FIMI: il disco d’oro di Bandana

Quando ormai si fa sempre più vicino il via alla nuova edizione in arrivo di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, prosegue incontrastato il fenomeno pop dell’ex Amici 21, Luca D’alessio in arte LDA, che si aggiudica un nuovo disco d’oro! Sulla scia della notizia del primo disco d’oro raggiunto con l’album di debutto Strangis, dall’ultimo vincitore di Amici, Luigi Strangis, l’altro ex Amici 21 LDA fa sapere ai fan tra le Instagram stories di aver collezionato un nuovo disco d’oro, il primo per il brano appena certificato da FIMI, ovvero il singolo estivo Bandana.

“Vi volevo ringraziare tutti, perché oggi Bandana é disco d’oro!”, esordisce LDA tra le stories rivelatrici, del nuovo ed importante traguardo raggiunto in carriera. Il messaggio che suggella il nuovo successo dell’Amici 21 poi prosegue con il retroscena che avrebbe portato fortuna al cantautore pop e Justin Bieber di Napoli: “Guagliò sembra che Napoli mi ha portato fortuna…”. Quindi, il 19enne spiega nel video postato tra le storie, con tanto di ringraziamenti generali:” Dovevo tornare a Napoli per fare il disco d’oro. Grazie mille a tutti, vi voglio un mondo di bene”.

LDA verso il ritorno ad Amici?

Bandana é il secondo singolo a prima firma LDA che consegue la certificazione Fimi di disco d’oro, dopo Quello che fa male, una ballad su una delusione d’amore con cui il cantautore pop alla sola età di 19 anni detiene il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici di Maria De Filippi. I fan del figlio di Gigi D’Alessio possono, quindi festeggiare un nuovo riconoscimento musicale conseguito dal beniamino della generazione zeta e non si esclude che il 19enne possa fare ritorno al talent dove il suo fenomeno ha avuto inizio, per l’edizione Amici 22 di Maria De Filippi, in arrivo su Canale 5 per una ospitata promozionale in collaborazione con l’altro ex Amici 21, Albe, volta alla presentazione del singolo del duo che sarà a breve rilasciato: la canzone inedita porta il titolo di Cado.

