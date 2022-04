LDA o Nunzio, chi è stato eliminato Amici 2022?/ Le anticipazioni svelano che…

Nunzio e LDA al ballottaggio di Amici 2022

Anche il sesto serale di Amici 2022 sarà caratterizzato da un ballottaggio finale che porterà all’eliminazione di un allievo. Dalla scorsa settimana, gli eliminati Amici 2022 non sono più due a puntata ma uno solo. Così accadrà anche questa sera dove, stando alle anticipazioni, si arriverà alla fine della puntata con tre eliminati provvisori pronti a sfidarsi per rimanere ancora in gioco. Ciò vuol dire che ogni manche avrà un eliminato provvisorio per un totale di tre allievi a rischio. La consueta sfida finale di Amici 21 sul palco sarà dunque a tre, poi un allievo a rischio verrà salvato dalla giuria e solo in due si giocheranno il posto.

Nunzio, Dario e LDA sono i tre nomi che finiranno a rischio eliminazione nel sesto serale Amici 2022. Tre nomi non del tutto nuovi al ballottaggio: Nunzio è allievo di Raimondo Todaro e ha già affrontato molti ballottaggi finora; Dario è allievo di Veronica Peparini, salvo per un pelo la scorsa settimana contro Carola. LDA, allievo di Zerbi, è l’unica new entry al ballottaggio finale. Ma chi di loro dovrà abbandonare il talent stasera?

LDA o Nunzio, chi è stato eliminato al serale Amici 21

Partiamo col dire che, stando alle anticipazioni, il primo a salvarsi questa volta sarà Dario. LDA e Nunzio sono dunque gli allievi al ballottaggio finale di Amici 21. Anche questa volta l’eliminato sarà svelato in casetta, alla fine della puntata. Concluse le manche, tutti gli allievi saranno mandati in casetta e lì Maria De Filippi si collegherà alla fine delle votazioni della giuria per annunciare il nome dell’ottavo eliminato del serale Amici 21. Ma chi tra i due allievi ha dovuto abbandonare la scuola e la gara? Stando alle anticipazioni del VicolodelleNews, pare che ad aver abbandonato la scuola di Amici 21 in questo sesto serale sia stato Nunzio. Raimondo Todaro perde dunque il suo ballerino di latino, rimanendo in gara solo con Serena.

