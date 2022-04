LDA on top ad Amici 21/ Riscrive Help dei Beatles, canta Ghali e Ranieri, è ovazione!

Amici 21, LDA torna protagonista sul palco dopo la polemica

Torna indiscusso protagonista ad Amici 21, in occasione del quarto serale del talent (andato in onda il 9 aprile 2022), LDA. Reduce dalla polemica che lo ha coinvolto in questi giorni rispetto al terzo serale- con il web che ha tacciato Rudy Zerbi di aver oscurato il 19enne, tenendolo a lungo in panchina per poi schierarlo solo in conclusione della puntata- LDA al secolo Luca D’Alessio torna a rubare la scena ai concorrenti competitor del talent, sul palco di Amici 2022 (edizione Amici 21). Nel dettaglio viene schierato dal mentore Rudy Zerbi in più sfide, a suon di esibizioni che fanno ora incetta di giudizi positivi dei giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, unitamente ai like e consensi social dei fedeli supporters attivi in rete. Come la reazione social della sorella di LDA. Ilaria D’Alessio, la secondogenita che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato dopo Claudio e prima di LDA, Luca D’Alessio. La sorella d’arte ha condiviso tra le Instagram stories un estratto della prima esibizione registrata da LDA al quarto serale, quella sulle note di Good times, di Ghali, corredato da un’emoticon a forma di cuore e un messaggio vocale a suon di : “Bello, cucciolo mio!”.

Anche il pubblico, dallo studio di Amici 21, si è palesato in ovazione per LDA: molteplici i fan accorsi al quarto serale per lui con tanto di cartelloni in bella vista, tra i quali spicca uno dal messaggio: “Luca, il mondo della musica sa!”.

Le esibizioni del figlio d’arte conquistano tutti, al quarto serale di Amici 21

La prima esibizione che segna il ritorno in grande stile di LDA sul palco di Amici 2022 (Amici 21) -al quarto serale del talent- è una cover sulle note di Good times di Ghali, una rivisitazione personale dell’originale che conferma il figlio d’arte come l’artista più riconoscibile dell’edizione in corso di Amici 21, record di stream su Spotify (tra i concorrenti, per il numero di ascolti raggiunto con un solo singolo, Quello che fa male, che registra oltre 19 milioni di streamndr). “Di LDA devo dire che spicca sempre di più la sua personalità ed è la cosa che mi fa dare il punto a lui”, dichiara il giudice Stash Fiordispino.

La seconda esibizione, sul palco del quarto serale di Amici 21, per LDA, è sulle note di Rose rosse, un cult di Massimo Ranieri, che a detta dei giudici e il fandom del 19enne è un’altra conferma dell’unicità del suo talento. “Io sono fan di Ranieri, non hai violato il capolavoro, ma lo hai reso fruibile ai ragazzi della tua età”, è il giudizio del giudice Stefano De Martino. La terza esibizione è un duo iconico con l’amico rivale Luigi Strangis, una cover del brano cult dei Beatles, Help! (Aiuto!), che il duo esegue in inglese e italiano. L’esibizione bilingue è un esperimento di successo nonché la prova provata che tra i compagni di squadra, LDA e Luigi, intercorre un rapporto di sano confronto più che di competizione, tra amici iconici quali sono, in un duetto pop-rock britannico che li proclama “new Beatles”. “Help me if you can, I’m feeling down” (“Aiutami, se puoi farlo, mi sento giù”), canta Luigi e a fargli eco è LDA: “Help me get my feet back on the ground” (“Aiutami a restare con i piedi per terra”). “Io vorrei essere forte, ma sono fragile, sono un fiume in piena, invulnerabile…”, intona, poi, tra le sue immancabili barre scritte di suo pugno, LDA. “Restare serio è impossibile con Luigi, dietro!”, dichiara quindi LDA sull’amico competitor, tra le fragorose risate in studio.

Le tre nuove esibizioni di LDA fanno incetta anche di commenti social di consenso, tra cui emergono quest’ultimi rilasciati dai fan sul profilo Instagram dell’artista 19enne: “Ti amo”; “Hai spaccato”; “Quanto eri figo ieri sera!”. Voto all’entertainment del figlio di Gigi D’Alessio: 10 e lode! E una domanda sorge spontanea: che cosa sarebbe Amici 21 senza LDA?













