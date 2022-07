LDA ospite alla finale di Battiti live, con lui c’è Aka7even/ Che succede dopo Amici?

LDA si conferma nella set-list di Battiti live 2022

Ha conquistato i cuori dei suoi fan spegnendo con il talento musicale mostrato ad Amici 21 di Maria De Filippi i pregiudizi di chi lo considera un “raccomandato” nell’industria musicale, in quanto figlio di Gigi D’Alessio, e ora prosegue incontrastato per lui il successo. Si tratta di Luca D’Alessio in arte LDA, che, dopo essersi dichiarato via social prossimo alla certificazione di disco d’oro per il singolo estivo Bandana, dà ora annuncio di essere un ospite habitué all’evento musicale dell’estate 2022 in corso. In un nuovo intervento condiviso con i follower, tra le Instagram stories, infatti, il figlio di Gigi D’Alessio fa in queste ore sapere di aver preso parte anche alla nuova registrazione di Battiti live 2022, il cui nuovo ed ultimo live show si è tenuto il 10 luglio 2022 a Trani. in piazza Quercia, sul porto di Trani. L’ultima tappa 2022 per la trasmissione tv organizzata dal Gruppo Norba, andata in diretta ieri sera su Telenorba, è attesa in replica su Italia 1 tra circa due settimane.

Nella storia rivelatrice destinata ai fedeli sostenitori, in particolare, LDA dichiara: “Ciao ragazzi, ci vediamo tra pochissimo a Battiti, non vedo l’ora di vedervi…”. Ma non è tutto. Perché della registrazione dell’evento del momento, inoltre, trapela che oltre a LDA si è presentato sul palco come special guest, anche l’altro cantautore originario di Napoli, amico del figlio d’arte e come quest’ultimo protetto nella casa discografica Columbia Records (Sony Music Italy) , ovvero Luca Marzano in arte Aka7even (ex Amici 20), che con Luca D’Alessio ha in comune la partecipazione ad un’edizione di Amici di Maria De Filippi.

LDA condivide il talento di Aka7even: collab in vista?

A testimoniare la presenza di Aka7even a Battiti live 2022 è proprio il nuovo intervento social di LDA, che tra le Instagram stories condivide in queste ore un estratto dell’esibizione del collega all’evento, sulle note del brano certificato multi-platino, Mi manchi. La reazione di Aka7even è una serie di cuori blu rivolta al concittadino di Napoli, LDA, tra le stories, segno che la stima tra i due Luca sia alle stelle e non si escluderebbe quindi una collaborazione musicale in futuro tra loro, magari una rivisitazione di Mi manchi in un featuring speciale.

