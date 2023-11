LDA: “Perché ignori tutti i miei messaggi?”/ L’indizio sul nuovo singolo dell’ex Amici

Amici 21, LDA si riattiva via social e lancia indizi sul futuro

LDA torna ad attivarsi nel web, lanciando degli indizi che rimandano al futuro dopo Amici e Sanremo, come ad un nuovo singolo in uscita. É quanto si rileva alla visione dei nuovi post del fenomeno Pop uscente del talent show di Maria De Filippi all’edizione di Amici 21, pubblicati su TikTok. In un nuovo video Luca D’Alessio in arte LDA si lascia immortalare mentre performa in un voice over sulle note di Che fai, canzone prodotta da Takagi & Ketra per il primo vero singolo di Petit, cantante in corsa ad Amici 23. Un dettaglio che accende online il gossip che vedrebbe LDA custodire nel cassetto l’idea di una collaborazione in futuro con il nipote d’arte di Nadia Rinaldi, Salvatore Moccia in arte Petit, tra i progetti in cantiere per la nuova musica.

Dopo l’esordio TV in musica registrato ad Amici 21 e il debutto al Festival della Canzone di Sanremo 2023 al titolo di “Big più giovane”, quindi, LDA avrebbe in serbo per i fan delle novità inaspettate per un 2024 di nuova musica, tra le novità, che potrebbero vedere Petit come uno dei nuovi featuring. Sempre nel popolare account TikTok di LDA, poi, emerge un altro importante dettaglio, che non passa di certo inosservato e che lo stesso figlio di Gigi D’Alessio descrive tra le Instagram stories come lo spoiler di una novità in arrivo.

Il nuovo video insinua il dubbio…

Si tratta di un video condiviso su TikTok, che immortala il figlio d’arte in America e dalla caption sibillina: “Perché non rispondi ai miei messaggi?”.

Lyrics quest’ultimi di un brano che é condiviso sul re cinese dei social con la voce di Luca D’Alessio in arte LDA ovattata dal sound RNB di una proposta musicale ispirata al vecchio continente e alle vibes nel segno del Pop d’oltreoceano. Il nuovo video, in un tripudio di reazioni social degli utenti tra consenso e entusiasmo, fa sollevare spontaneo un pensiero.

Che il nuovo singolo dell’ex Amici 21 e ospite più richiesto dal web a Sanremo 2024 sia all’orizzonte, non si direbbe di certo un’ipotesi azzardata. Questo, mentre il fandom dell’artista si chiede a gran voce, via social, il motivo legato alla grande assenza di LDA dallo studio del talent show di Maria De Filippi, per la quota ospiti nel calendario di Amici 23.

