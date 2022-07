lda Platano/ La polemica sul figlio non si placa: “Lo cresco come dico io”

Ida Platano contro gli haters, dopo lo sfogo la polemica continua

Ida Platano a muso duro conto gli haters che nei giorni scorsi l’hanno accusata di non essere una buona madre. I rimproveri esagerati rivolti alla parrucchiera siciliana non hanno lasciato affatto indifferente la dama del noto dating show di Maria De Filippi, che proprio ieri aveva affidato ad Instagram il suo lungo sfogo. A poche ore da quello sfogo la polemica non si è placata, almeno sui social e sulle pagine dedicate al gossip.

I fan, infatti, sono in ebollizione: c’è che si schiera apertamente dalla parte di Ida Platano, facendo da eco alle sue ragioni e chi invece dà credito e manforte alle critiche. Lo sfogo di Ida, però, ha di fatto alimentato ulteriormente la polemica. E in queste ore siti e giornali di gossip continuano a trattare la vicenda.

Ida Platano: “Mio figlio? Cavoli miei!”

“Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, scrivete su di me ma su m figlio no, non ve lo permetto”, aveva tuonato arrabbiata Ida Platano. “Il fatto di educarlo, farlo sedere composto, che non sa mangiare a tavola, ma io vi vengo a dire come crescere i vostri figli? Secondo me doveste educarvi voi a dire le cose”, la dura presa di posizione della concorrente di Uomini e Donne. Oggi la polemica continua ma Ida Platano non vuole più saperne e soprattutto non intende giustificare i suoi metodi: “Sarà giusto? Sarà sbagliato? Cavoli miei, conseguenze mie!”, il suo commento piccato. Come darle torto?

