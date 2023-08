LDA, popstar a Lisbona: “Lo sto realizzando..”/ Debutta alla Giornata mondiale della Gioventù

Amici 21, LDA si conferma un fenomeno POP: il debutto alla Giornata Mondiale della Gioventù

LDA rompe il silenzio social, dopo una lunga pausa da Instagram, e soprende l’occhio pubblico con un atterraggio a Lisbona da vera popstar. Riattivatosi via Instagram, il figlio d’arte che Gigi D’Alessio ha avuto dal matrimonio con l’ex moglie storica, Carmela Barbato, rende noto il motivo legato alle prese distanze dal re dei social riscontrate dai fan nell’ultimo periodo. Si tratta, nel dettaglio, dei preparativi che lo vedono protagonista per la XXXVIII Giornata Mondiale della gioventù conosciuta mondialmente come “World Youth Day” – un evento volto all’unione di fedeli e aspiranti tali, che si tiene a Lisbona, in Portogallo, dall’1 al 6 agosto del 2023, e che ora vede confermarsi la viva partecipazione del fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi.

Reduce dal debutto festivaliero che lo ha visto esordire come partecipante alla gara dei Big al Festival di Sanremo, per l’edizione di Sanremo 2023, con il singolo Se poi domani, Luca D’Alessio in arte LDA si prepara per il nuovo traguardo, l’upgrade di popstar ospite alla “GMG”. A renderlo noto é il diretto interessato, rompendo il silenzio social in un nuovo intervento tra le Instagram stories: “Appena arrivato a Lisbona…- fa sapere agli internauti il giovane cantautore pop, in data 1° agosto 2023-… che domani si tiene la Giornata mondiale della gioventù e avrò l’onore di partecipare e di cantare davanti a migliaia di persone…”.

La rivelazione del nuovo traguardo, tra le Instagram stories

Mostrandosi del tutto eccitato all’idea di prendere parte all’iniziativa promossa dalla Chiesa cattolica su iniziativa del Papà, di cultura e spiritualità dei giovani cattolici e che abbraccia più generazioni di fedeli, nel segno del Pop poi, il “Justin Bieber italiano” prosegue, tra il serio e il faceto e un pizzico di sana ansia da prestazione: “il mio mood di oggi, super vacanziero… Io canto lì con tutta questa piazza piena… io lo sto realizzando adesso!”, prosegue d

LDA nelle caption tra le stories rivelatrici.

Inizialmente prevista per il 2022, come aveva annunciato papa Francesco il 27 gennaio 2019 a Panama, la Giornata mondiale della Gioventù é slittata all’anno successivo in corso, a causa dell’emergenza coronavirus. L’evento di risonanza International, che conferma LDA come un fenomeno Pop rappresentativo della “Generazione zeta”, può dirsi la prima GMG ospitata in terra lusitana e la terza nella penisola iberica, dopo quelle di Santiago de Compostela nel 1989 e di Madrid nel 2011.

📸#LDA approda a Lisbona, da vera popstar: l'ex Amici 21, nel segno del Pop, unisce le culture tra le Generazioni alla #GiornataMondialedellaGioventú. Un'iniziativa della Chiesa cattolica, promossa da #PapaFrancesco – pic.twitter.com/32QdLnr14r — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) August 2, 2023

E i fan dell’ex Amici 21, intanto, non vedono l’ora di vedere all’opera il figlio d’arte. Questo, a dispetto delle critiche di chi etichetta LDA come un raccomandato nell’industria musicale made in Italy, perché figlio dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio. Nel frattempo, l’altra ex Amici, Annalisa, conquista il titolo di reginetta dell’estate 2023…











