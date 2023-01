LDA, promessa con Aka7even mantenuta?/ Gli ex Amici in studio: duetto in arrivo

Amici di Maria De Filippi, LDA prossimo alle nuove collaborazioni: spunta l’ipotesi Aka7even

LDA ha in cantiere un secondo album prossimamente in uscita, nella cui tracklist non si escluderebbero rarità, tra le novità, e oltre al preannunciato brano di Sanremo 2023 dei duetti, tra le collaborazioni. Primo tra i possibili artisti tra le possibili nuove collab musicali di LDA (reduce da un trionfo in tv), dopo quella di Cado suggellata con Albe, é Aka7even. I due Luca, a più riprese, ad oggi non hanno mai nascosto di nutrire una profonda stima reciproca e di essere vincolati tra loro da un rapporto di amicizia profonda, tanto da promettere un duetto ai fan. Un legame indissolubile il cui inizio risalirebbe a tempo prima che LDA debuttasse in TV, ad Amici 21, a settembre 2021. E il momento per una collaborazione musicale, tra due cantautori pop di Napoli, sarebbe ormai arrivato. O almeno questo é stando a quanto trapela dalle rispettive ultime Instagram stories dei due cantautori, fortemente ispirati alle star d’oltreoceano, come Justin Bieber e Bruno Mars. LDA immortala Aka7even mentre i due sono vicini in quella che sembra essere una sala da studio di registrazione, e quest’ultimo, sempre tra le Instagram stories, poi si lascia ritrarre entusiasta con tanto di caption che promette nuova musica in cantiere.

LDA, Miriam Galluccio é la nuova fidanzata?/ L'indizio che non lascia dubbi

Aka7even insinua il dubbio sul duetto con LDA

“Stiamo finendo l’album” , scrive Aka7even, lasciando intendere di essere nel mezzo dei preparativi per il rilascio del nuovo album. Proprio come Lda, che ancor prima di essere promosso tra i 28 concorrenti Big di Sanremo 2023, ha dato annuncio ai fan -via Instagram stories – di voler pubblicare un secondo album, dopo l’eponimo di debutto che contiene il fortunato singolo d’esordio in musica e al debutto ad Amici 21, Quello che fa male. La canzone rilasciata nel 2021, detiene ancora oggi il record imbattuto del disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci, nella storia di Amici di Maria De Filippi, il talent che ha visto la partecipazione di LDA e Aka7even nelle rispettive edizioni di Amici 21 e Amici 20.

LDA diventa una statua di cera al Madame Tussauds/ Ammicca a Kim Kardashian e...

I due ex Amici, quindi, potrebbero essersi intrattenuti in studio di registrazione per incidere una canzone in duetto, sfruttando i preparativi per il rilascio dei nuovi album in cantiere. Staremo, quindi, a vedere quale destino attende le due ugole di Napoli, che potrebbero collaborare anche in occasione di Sanremo 2023. Tra le ipotesi che non si farebbero azzardate, viene facile pensare che LDA possa farsi accompagnare da Aka7even al Festival in occasione della serata delle cover, quando i 28 Big saranno chiamati a delle collaborazioni musicali per le esibizioni attese nella gara delle cover.

LEGGI ANCHE:

LDA sorprende a Londra: arriva il nuovo duetto con ex Amici?/ "Penso a te, Alex.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA