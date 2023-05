LDA: “Qualcuno deve creare il balletto di Granita..”/ Sfida i fan e..

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA si improvvisa talentscout: ha il via la challenge di Granita!

“Granita” é tra i nuovi singoli sfornati dalla music farmi made in Italy, candidati al titolo di tormentone dell’estate 2023 e, non a caso, LDA lancia una sfida agli internauti. Sulla scia del rilascio del suo nuovo singolo datato 26 maggio 2023 e ad avvenuta pubblicazione online su Vevo Italia e YouTube Italia in primis, del nuovo videoclip musicale, LDA solleva un contest su Granita. Il cantautore di Napoli, detentore del record di Amici 21 -che lo consacra come il primo concorrente cantautore nella storia di Amici di Maria De Filippi a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino certificati FIMI, con un singolo, Quello che fa male- indice una gara di talenti tra le Instagram stories. Quasi come a voler improvvisarsi talentscout, candidandosi così al titolo di erede della conduttrice del talent show che lo ha reso tanto popolare in Italia, Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA cerca dei talenti nel ballo.

LDA, é ritorno di fiamma con l'ex Emanuela Pennino? / Lei menziona Gigi D'Alessio e...

LDA spiega come candidarsi al contest di Granita

“Voglio imparare il balletto di Granita -fa sapere il figlio di Gigi D’Alessio, in una confidenza registrata tra le Instagram stories condivise con il popolo del web-. C’é solo un problema.. qualcuno deve ancora farlo il balletto”. E il messaggio social, poi, prosegue con una sfida lanciata indistintamente al popolo del web, tra internauti fan e non, che amino dilettarsi nel ballo: “Quindi se sei un coreografo, se sei una ballerina o un ballerino… fai il balletto di Granita! Insegnami il balletto di Granita!”.

LDA: fuori il nuovo video di Granita/ Le reazioni

Insomma, la challenge aperta dal cantautore 20enne e figlio d’arte di Gigi D’Alessio é appena avviata e invita i content creators, tra gli internauti, a rendersi protagonisti di una choreo sulle note di Granita. Chiaramente la pubblicazione con i video coreografati dei candidati al contest é prevista sul re dei social cinese, TikTok. Chi avrà la meglio al cospetto dell’occhio social e il neo talentscout, LDA?

LEGGI ANCHE:

LDA: Granita conquista la cover Pop 2.0/ La classifica Amazon con gli ex Amici Wax e Angelina

© RIPRODUZIONE RISERVATA