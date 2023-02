LDA: “Quel palco fa tanta paura…”/ La confessione prima del debutto a Sanremo 2023

Sanremo 2023, LDA si impone nel Fantasanremo e scrive ai fan: il messaggio sul debutto da Big é virale

Mentre il Fantasanremo lo vede imporsi in testa, nel mezzo delle scommesse sul vincitore tra i Big di Sanremo 2023, LDA emoziona il web anche con un messaggio ai fan. Nelle ore che seguono il suo debutto al Festival con Se poi domani, una ballad sull’amore autobiografica che lo vede protagonista di Sanremo 2023 in tre ruoli chiave, interprete, compositore e autore della canzone, il cantautore 19enne si impone tra le tendenze per la musica. Su YouTube il video musicale di Se poi domani debutta alla #21, imponendosi tra i trend musicali del momento, in data 9 febbraio 2023. Nel frattempo, il suo messaggio destinato agli utenti nel web, rispetto al suo debutto sanremese emoziona la rete, facendo incetta di like, commenti e condivisioni di consenso.

“Questa sera mi esibirò su quel palco che fa tanta paura, -scrive il figlio di Gigi D’Alessio, tra le righe di un post dove rompe il silenzio sul debutto a Sanremo 2023-, ma nonostante tutto voglio salirci per trasmettervi quello che ho provato mentre scrivevo il pezzo”. Il riferimento é al pezzo in corsa per il titolo di Canzone italiana, Se poi domani, che LDA ha scritto nel testo con Alessandro Caiazza e composto nella musica con il cugino Francesco D’Alessio.

LDA quotato primo nel Fantasanremo

“Luchino piano piano si sta facendo sempre più grande -fa sapere il cantautore di Se poi domani, il singolo apripista del nuovo album Quello che fa bene in uscita il 17 febbraio 2023-, non sapete quanto è bello crescere insieme a voi”. E oltre il sentito messaggio di ringraziamenti per i fan c’é il reminder, quando Luca ricorda ai telespettatori del Festival di continuare a scommettere su di lui nel mezzo del Fantasanremo che lo vede indiscusso protagonista, in pole position con almeno 125 punti: “Ah quasi dimenticavo, ovviamente il nostro @fantasanremo continua”.

