LDA, raccomandato a Sanremo?/ La replica: “Me ne fo**o! Tolgo il sasso dalla scarpa”

Promessa mantenuta, l’ex Amici 21, LDA, torna ad esibirsi live, in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, e l’occasione é il Christmas Village 2022, dove lui replica a chi lo definisce un “raccomandato”. In occasione dell’evento partenopeo in programma dal 1° al 18 dicembre 2022 alla Mostra d’Oltremare, nel cuore di Napoli e in vista del Santo Natale, LDA torna ad esibirsi live, ricevendo in data 11 dicembre 2022 un bagno di folla da parte dei fan, a dispetto degli haters Per l’occasione, inoltre, il cantautore pop 19enne ed ex allievo di Amici 21 di Maria De Filippi replica alle critiche degli haters che lo tacciano di raccomandazione.

Sulla scia della promozione a Sanremo 2023, tra i primi 22 artisti Big del Festival, gli haters tornano ad affibbiargli l’etichetta di “raccomandato” nell’industria musicale così come a Sanremo, in quanto figlio d’arte di Gigi D’Alessio, il quale é ambasciatore della musica napoletana nel mondo e cantautore italiano di risonanza internazionale. Tuttavia, LDA puó dirsi il fenomeno pop del momento, visto il successo del nuovo singolo Cado, che, tra gli altri traguardi, ad un mese e un giorno dal rilascio dell’11 novembre persiste nella Top10 della playlist Generazione zeta su Spotify Italia. Ma non solo, perché il record storico di Amici resta nelle sue mani. LDA é , infatti, ancora detentore del record per il disco d’oro e il disco di platino ricevuti nel minor tempo, nella storia di Amici di Maria De Filippi, con un singolo: Quello che fa male. Eppure, c’é chi ora sarebbe pronto a scommettere che l’ex Amici 21 sia promosso a Sanremo 2023, a differenza dei “grandi esclusi” tra cui anche ex Amici, perché raccomandato.

La replica agli haters, a suon di live e…

“C’é gente che ha già iniziato a parlare -fa sapere LDA, live dal Christmas Village, rispondendo agli haters-, mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Potete immaginare quello che stanno dicendo. Non me ne fo**e proprio!”. Lo sfogo dell’artista promosso a Sanremo 2023, poi, prosegue: “Il problema lo sapete qual é? Il problema é che quando non riescono a criticare la musica, criticano altro. Non sanno dove attaccarsi. Penso ognuno di noi abbia un sogno. Guagliò, fo**etevene altamente. L’importante é che vi svegliate la mattina e stiate bene con voi stessi. Il resto veramente non conta nulla. E questo sassolino dalla scarpa me lo voglio togliere, bello pesante. Posso chiedervi tutti i flash dei telefoni accesi?”. Ad accontentare la richiesta sotto l’albero di Natale di LDA é, intanto, il bagno di folla live al Christmas Village , dove il 19enne Justin Bieber italiano registra un medley di canzoni live, tra singoli e cover: dal singolo record Quello che fa male, il disco d’oro Bandana, al nuovo singolo Cado eseguito in assenza di Albe, passando per la cover di Tu vuo’ fà l’americano e la versione spagnola di Quello che fa male, Lo que mas nos duele.

