LDA raccomandato? Amici 21/ Il padre Gigi D’Alessio: “Gli farei del male, se…”

Amici 21, Gigi D’Alessio rompe il silenzio sul figlio LDA: la replica alle accuse di “raccomandazione”

Mentre prosegue la competizione del serale Amici 21, in vista del 26 marzo 2022 (quando è previsto il secondo serale del talent), il concorrente LDA (record di ascolti e ascoltatori su Spotify Italia di Amici 21) torna al centro dell’attenzione mediatica per un intervento a mezzo stampa del padre famoso, Gigi D’Alessio. L’occasione per l’artista di Mon amour, di rompere il silenzio mediatico sul conto del figlio d’arte, è una diretta condivisa in rete con Fanpage.

Per l’occasione, incalzato sul peso delle critiche che attanagliavo LDA -che in particolare accusano il 18enne di essere “ un raccomandato ad Amici 21″, in quanto “figlio di”- Gigi D’Alessio si apre a cuore aperto assicurando di non volere alcuna corsia preferenziale che possa garantire un posto nell’industria musicale al figlio concorrente al talent di Maria De Filippi. Il motivo? D’Alessio senior crede nel valore della dura gavetta, ritenendola l’unica strada da percorrere per chiunque aspiri al successo reale nella carriera lavorativa, soprattutto nel mondo della musica. “Raccomandare LDA? Non ci penso proprio, gli farei solo male”, dichiara a difesa del figlio, LDA al secolo Luca D’Alessio. Nell’intervista condivisa in una diretta social con Fanpage, in prospettiva di un’ipotetica vittoria di LDA ad Amici 21, il cantante di fama internazionale rimarca che non transige sul tema “raccomandazione”, sottolineando quindi che non proverebbe mai a raccomandare il figlio, e alla base della sua scelta c’è un motivo.

Gigi D’Alessio contesta la strada della “raccomandazione”: la replica alle accuse al figlio LDA di Amici 21

Non a caso, quindi, Gigi D’Alessio confida a Fanpage di non volere in alcun modo intervenire nel percorso artistico intrapreso da Luca D’Alessio, questo in quanto a suo avviso raccomandare il 18enne nell’industria musicale potrebbe rivelarsi controproducente per il figlio d’arte, perché lo esporrebbe ad un rischio alto, quello di non rivelarsi all’altezza di un debutto musicale. “Se lo raccomandassi gli farei del male -quindi riferisce, l’intervistato, per poi dirsi a conoscenza delle accuse che coinvolgono LDA ad Amici 21 -. So che tutti pensano che è ‘figlio di’, io ve lo giuro non ho fatto nessuna telefonata”.

Ma, al di là di ogni pregiudizio, LDA si impone da mesi come “il primo della classe canto” tra i cantanti concorrenti ad Amici 21, in quanto detentore di diversi record, come quello degli stream raggiunto con oltre 18 milioni di ascolti messi a segno su Spotify Italia, con l’inedito di debutto al talent di Canale 5, Quello che fa male. Cosa pensa, quindi, D’Alessio senior dei traguardi raggiunti da D’Alessio junior, al talent di Maria De Filippi? “Lo sto guardando e apprezzando, senza invadere il suo campo, senza chiamare nessuno”, conclude il padre sul figlio d’arte, rompendo quindi il silenzio sulla partecipazione di D’Alessio junior ad Amici 21.

E una domanda sorge ora spontanea: che LDA possa rivelarsi il nuovo vincitore finale di Amici? Staremo a vedere!











