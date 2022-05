LDA, record nella storia di Amici/ “A 19 anni è strano…”

LDA si racconta dopo Amici 21 : l’intervista esclusiva

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21, tanto da essere considerato da molti come il vincitore mancato del talent, e ora Luca D’Alessio in arte LDA torna a raccontarsi. L’occasione è un’intervista concessa a Fanpage, dove tra un quesito e l’altro, non lesina dichiarazioni su uno dei record registrati ad Amici 21, che lo ergono ad allievo dei record non solo dell’edizione appena conclusasi ma anche rispetto alla storia del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Tra i record targati Amici 21 conseguiti dal cantautore 19enne e originario di Napoli, LDA è il primo allievo della classe canto per volume di ascolti e ascoltatori mensili su Spotify Italia, complessivi e realtivi a un solo singolo, con Quello che fa male. Il 19enne è inoltre il primo artista ad ottenere un contratto discografico con una major, nel suo caso la Columbia Records – Sony Music Italy, nonché il primo cantante a dare il via ad un instore tour promozionale per il primo album, LDA. L’altro importante record che permette al giovane di segnare la storia del talent riguarda invece il conseguimento del disco d’oro e il disco di platino: LDA è il primo a raggiungere l’oro e il platino nella storia di Amici, con il singolo di debutto al talent, Quello che fa male.

Ma cosa ne pensa il diretto interessato del record storico? A Fanpage, intanto, il 19enne fa sapere: “Un’emozione strana, soprattutto quando mi hanno detto che ho fatto il disco d’oro e di platino più veloce di Amici. Non me lo aspettavo, e a 19 anni è molto strano avere tra le mani il disco di platino. Significa che è arrivato ciò che tu volevi dire, e quando succede questo, per l’artista è una roba pazzesca”.

Amici 21, LDA e i compagni di avventura indimenticabili

In occasione della nuova intervista, inoltre, LDA ha inoltre menzionato i compagni di studio conosciuti ad Amici 21 a lui più vicini.

” Potrei citare cinque persone: Albe, Alex, Luigi, Carola e Nunzio – fa sapere il figlio di Gigi D’Alessio -. Ma se devo citare i più stretti: Albe, Alex e Nunzio. Si vedeva che erano compagni di classe, persone a cui stai vicino e con cui ti fai una chiacchiera. Mi hanno fatto venire una malinconia a un certo punto”.













