LDA replica agli hater, dopo Amici 21/ “Sono fortunato, ma non un figlio di..”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA si racconta nel mezzo della promozione di Cado: il podcast a Cast-Espresso

Tra un impegno e l’altro, nel mezzo della promozione del singolo in duetto, Cado, l’ex Amici 21, LDA, torna a parlare di sé, dicendosi l’anti- figlio di papà. L’occasione che il figlio di Gigi D’Alessio ha per tornare a parlare di sé e non solo é un nuovo podcast, Caffè Espresso, diventato nel giro di poche ore virale nel web. Per l’occasione, Luca D’Alessio in arte LDA non lesina dichiarazioni su Amici 21 di Maria De Filippi, il talent show TV che lo vedeva protagonista lo scorso anno con il conseguimento del record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male. “Ho scoperto un lato di me molto fragile, vuoi per la lontananza, vuoi per il fatto che non vedi mai gli amici -dichiara il figlio di Gigi D’Alessio, in ricordo del percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21-, o perché sei concentrato solo su quella cosa“. LDA poi aggiunge, alludendo alla crisi che lo travolgeva al serale e che ha contribuito alla sua uscita di scena per cui molti telespettatori lo ritengono “un finalista mancato” al talent: “Appena ho iniziato il serale sono impazzito, i prof, Maria De Filippi mi hanno dato sempre un affetto incredibile. Ci hanno sempre trattato coi guanti“.

LDA si scrolla di dosso l’etichetta di “figlio di…”

Tra le motivazioni legate alla crisi, vi é la lontananza dagli affetti e da Napoli, la città di origine dei genitori e ex consorti Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, tanto a cuore a LDA: “Sentivo l’esigenza di andare allo Chalet Ciro – storico locale a Mergellina – per mangiare una graffa“, fa sapere. Ma non é tutto.

In replica alle critiche dei detrattori, che sin dai tempi della sua partecipazione di Amici 21 gli affibbiano l’etichetta di “raccomandato” in quanto figlio del popolare cantautore Gigi D’Alessio, LDA si dichiara “l’anti-figlio di papà”. Si dice, cioè, consapevole di essere fortunato in quanto nato e cresciuto in una famiglia che non gli ha fatto sentire alcuna mancanza, seppur non ritenendosi un “figlio di papà”: “Io odio i figli di… c’é chi si rende conto di essere fortunato e chi no”. Insomma, ad oggi LDA sceglie di mettersi in discussione di persona, nella vita, in quanto Luca e non come “il figlio di”. Quindi, aggiunge nel podcast: “per me tu te ne devi rendere conto di quello che hai. E quelli che sparano le mazzette di soldi su TikTok… ma mi chiedo ‘ma che ti passa per la testa?'”.

