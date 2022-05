LDA replica agli haters a Verissimo/ “Io ad Amici per dimostrare che faccio da solo”

Verissimo, LDA si racconta ai fedeli fan e non solo: la replica ai detrattori

In data 7 maggio 2022, su Canale 5, è andata in onda la nuova puntata di Verissimo, che ha accolto in studio gli ultimi due eliminati uscenti dal serale di Amici 21, Nunzio Stancampiano e LDA al secolo Luca D’Alessio. Il cantante record di stream su Spotify Italia di Amici 21 e record storico per il conseguimento in tempi biblici del disco d’oro e il disco di platino con il singolo Quello che fa male nella storia del talent si è raccontato a tutto tondo, incalzato dalle domande di Silvia Toffanin.

“Non è facile far capire alla gente che il figlio di può fare lo stesso lavoro del padre – ha esordito LDA, incalzato dalla timoniera sul peso dei pregiudizi degli haters che lo considerano un raccomandato nell’industria musicale, perché figlio di Gigi D’Alessio-, faccio finta che io avrei voluto fare il medico come mio padre medico, nessuno lo avrebbe contestato e nessuno mi avrebbe dato del raccomandato. Perché deve succedere nel canto? Io sono andato ad Amici per questo. Io volevo far vedere che faccio tutto da solo. E continuo a fare tutto da solo. Mi ha dato consigli mio padre, ma non ha mai messo bocca su un mio pezzo, ho un papà stupendo e anche una mamma stupenda”.

A questo punto, poi la Toffanin incalza LDA sul divorzio dei genitori, il padre famoso Gigi D’Alessio e la madre casalinga Carmela Barbato, un tema che lui ha trattato in una cover personalizzata di Un attimo ancora dei Gemelli diversi ad Amici 21, al grido di “Il divorzio non è ingiusto come credevo… mi ha tolto tanto ma sono sereno…”: ” vedi da piccolo che i tuoi non stanno insieme, e da grande capisci che quella cosa è stata fatta per il bene di tutti e ora sono grande e capisco determinate cose e capisco quella scelta da cosa è derivata”. Amici 21: LDA, date e tappe dell'instore-tour del primo album/ "L'ho sempre sognato!“ Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) LDA spopola dopo Amici 21: la collaborazione con Nunzio a Verissimo L’intervista concessa a Verissimo, dopo l’uscita di scena ad Amici 21, poi prosegue con LDA che non risparmia delle dichiarazioni su un primo bilancio consuntivo tracciato sui suoi 19 anni di vita e carriera appena avviata grazie al talent: “Ti dirò, ho fatto un percorso umano. Mi ha migliorato e maturato tanto”. Nel suo intervento, poi, non dimentica i compagni di studio che ad Amici sono stati per lui dei punti di riferimento: “Nunzio, Alex, Albe, Luigi sono stati fondamentali, io ho trovato persone spettacolari, cose che non ti aspetti”. Silvia Toffanin quindi saluta il 19enne di Napoli con un augurio: “Papà e mamma ti hanno fatto crescere sano e non cambiare, anche quando diventerai famoso come papà, una persona d’oro”. Ma prima di uscire dallo studio TV, LDA sorprende i fan con una esibizione promozionale del nuovo inedito, Bandana, che sta scalando le classifiche musicali, e nello show figura a sorpresa il latinista Nunzio.

Nonostante l’eliminazione al sesto serale di Amici 21, LDA scala i vertici delle principali classifiche musicali con la sua musica, in particolare con il singolo Bandana, che si candida all’elezione di tormentone dell’estate 2022, e non a caso è ospite a Verissimo. Nella puntata del 7 maggio, del talk condotto da Silvia Toffanin, si parla quindi del fenomeno pop del figlio di Gigi D’Alessio, tra vita privata e opere nell’industria musicale, dove LDA al secolo Luca D’Alessio vanta i primi record e traguardi. L’inedito Bandana di LDA è debuttato alla #2 nella Top songs chart su iTunes Italy, posizionandosi alle spalle di Bagno a mezzanotte di Elodie e si è imposto alla #8 tra le tendenze per la musica su YouTube Italy. Inoltre, LDA si è aggiudicato la #1 sul sito di Feltrinelli e su Amazon, con i soli pre-orders del primo album eponimo, in uscita a maggio 2022. La sua eliminazione da Amici 21 e quindi non qualificazione tra i semifinalisti del talent ha scatenato non poche polemiche web ai danni dei giudici del talent, Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia.

Ma non è tutto. A partire dal suo debutto ad Amici 21, avvenuto a settembre 2021, LDA è riuscito a conquistarsi diversi record storici.

LDA oltre i record, parla Gigi D’Alessio

Dentro e fuori la scuola di Amici 21 di Maria De Filippi, l’ospite speciale di Verissimo LDA si è aggiudicato diversi riconoscimenti, tra cui il record di ascolti su Spotify Italia per un singolo, Quello che fa male, che vanta oltre 20 milioni di stream, il record di stream complessivi sulla medesima piattaforma, che lui ha raggiunto superando i 40 milioni di ascolti con la sua musica. Nel complesso LDA è l’allievo di Amici 21 ad aver raggiunto il maggior numero di interazioni sulle piattaforme musicali, con oltre 60 milioni di plays, ed è il primo artista allievo nella storia del talent a raggiungere in tempi biblici il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male. Tuttavia, nel percorso formativo vissuto ad Amici 21, LDA ha affrontato i pregiudizi di chi gli dà del raccomandato nell’industria musicale in quanto figlio di Gigi D’Alessio.

“Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto -è il messaggio che ha rilasciato a mezzo social Gigi D’Alessio, destinato al terzogenito avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato, e a difesa del 19enne, dagli haters-, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze”. LDA nasceva 19 anni fa a Roma, ma può dirsi inscindibile per lui il rapporto che lo vincola a Napoli, che la giovane scommessa del POP considera la sua città e dove risiede in pianta stabile insieme al padre famoso e alla madre casalinga.













