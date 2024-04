LDA, retroscena di Mara Venier a Domenica In: “Ero in ospedale con tua madre”/ “Mi emoziono quando ti vedo”

Mara Venier svela un retroscena su LDA: “L’ho visto nascere, ero in ospedale con la mamma Carmela”

Tra gli ultimi ospiti della puntata di oggi di Domenica In è stato LDA, Luca D’Alessio per presentare il suo nuovo singolo insieme a Matteo Paolillo (Edoardo Conte di Mare Fuori) dal titolo Nun ne cosa. Ebbene subito dopo l’ingresso in studio Mara Venier ha raccontato un tenero aneddoto: lo ha visto nascere. Nel dettaglio, infatti, la conduttrice veneta ha confessato: “Veramente l’ho visto nascere perché quando la sua mamma stava per partorire io ero con Carmela in ospedale, papà (Gigi D’Alessio, ndr) era non so in Australia in giro a lavorare per cui devo dire che ogni volta che ti vedo mi emoziono anche se sono passati tanti anni.”

Serena Bortone emozionata a Domenica In "Mi sto mettendo a piangere"/ "Ex fidanzati? Ci sono sempre per loro"

Subito dopo durante la chiacchierata a Domenica con LDA e Matteo Paolillo, i due hanno rivelato com’è nata la loro collaborazione. Si sono conosciuti a Sanremo 2023, si sono poi incontrati in aeroporto e frequentati meglio e quando Matteo ha iniziato a lavorare al suo progetto ha voluto al suo fianco il giovane cantautore ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Francesco Paolantoni commosso a Domenica In "Mamma e papà morti quando avevo 22 anni"/ "Vissuto una tragedia"

Domenica In, LDA e l’emozionante duetto a Sanremo 2023 con Alex Britti: “Uomo squisito”

Ed a proposito di Sanremo 2023, LDA durante la serata delle Cover ha cantato con Alex Britti in duetto con Oggi sono io brano interpretato anche dalla grande Mina. Luca D’Alessio le emozioni di quell’esperienza le ha ancora vivide e a Domenica In ha confessato: “Lui è una persona veramente squisita, veramente un uomo mi ha trattato come un secondo figlio. E poi ho cantato una canzone bellissima…Oggi sono io…”

LDA e Matteo Paolillo non hanno rilasciato molto dichiarazioni sulla loro vita privata a Domenica In. L’intervista è stata molto breve e Mara Venier non ha chiesto loro se sono fidanzati. Per quanto riguarda, infatti, LDA è fidanzato con Miriam Galluccio. Sulla ragazza si hanno poche informazioni, solo che ha 21 anni, è originaria di Napoli ed ha un discreto seguito sui social. La loro relazione dura da un paio d’anni.

Riccardo Fogli smaschera Roby Facchinetti: "Perché ho lasciato i Pooh? Obbligato"/ Tensione a Domenica In

© RIPRODUZIONE RISERVATA