LDA, reunion con Gigi D’Alessio a “Gigi uno come te”? / Il post sibillino

LDA si ricongiunge sul palco, con Gigi D’Alessio: spunta l’indizio

Luca D’Alessio in arte LDA, fenomeno Pop in continua crescita dopo l’esordio TV in musica ad Amici 21, potrebbe presto ricongiungersi con Gigi D’Alessio, sul palco. A grande richiesta dei fan e a dispetto dei detrattori che lo tacciano via social di essere beneficiario di una raccomandazione nell’industria musicale da parte del papà d’arte famoso, in quanto figlio dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, LDA é tra gli artisti principali candidati alla collaborazione con il padre sul palco del riconfermato Gigi Uno come te.

LDA, debutto a Tim Music Awards con 'Castello di sabbia': "L'anno delle prime volte.."/ Web in tilt!

Dopo il tutto esaurito del tribute show dedicato al trentennale della carriera di D’Alessio padre, Gigi uno come te: 30 anni insieme, e i sold-out raggiunti la scorsa stagione primavera-estate con il Gigi uno come te: ancora insieme, il papà d’arte di LDA segna un successo da record registrando oltre 30mila biglietti nelle prime 24 ore a partire dal via alle prevendite dei biglietti per il sequel del suo spettacolo di Napoli, Gigi uno come te: l’emozione continua.

LDA: "Dopo tanto lavoro, finalmente..."/ La replica all'etichetta "figlio di..."

Si tratta del sequel previsto nelle date 7, 8 e 9 giugno 2024. Un dato da record per il cantautore di Napoli, che alla terza annata del suo tribute show autocelebrativo di oltre trent’anni di carriera potrebbe segnare il tris della collaborazione sul palco con Luca D’Alessio in arte LDA. Mentre il Gigi uno come te: l’emozione continua si estende anche per il 14 e il 15 giugno 2023, dato il successo e la grande richiesta dello show con oltre 30mila biglietti venduti alle prime date annunciate, Gigi D’Alessio festeggia via social dicendosi grato al supporto del pubblico. Un messaggio che per gli utenti nel web potrebbe anticipare il prosieguo del sodalizio artistico nei live show stretto con il figlio, ex concorrente cantautore al debutto al talent show di Amici 21 di Maria De Filippi.

LDA, giudice a "New York Canta"/ Il nuovo traguardo dell'ex Amici

Il post che potrebbe preludere al nuovo duetto di Gigi D’Alessio con LDA

In uno tra i nuovi post condivisi via Instagram il cantautore di Napoli si dice non a caso entusiasta della nuova apertura delle prevendite del suo rinnovato show live a Piazza del Plebiscito, per il nuovo anno di seguito: “Biglietti su @ticketone.it, @etes_ticketing, @clappit_biglietteria e nei punti vendita abituali.Link in bio e nelle storie”- scrive il papà d’arte nel messaggio del post condiviso su Instagram, che potrebbe preludere ad una reunion sul palco con il figlio LDA-.

Del resto, la presenza dell’ex Amici 21 sul palco dell’evento partenopeo, a grande richiesta del fandom congiunto del papà e il figlio d’arte, ha contribuito al successo del Gigi uno come te show per almeno tre anni di seguito e il duetto di LDA e Gigi D’Alessio, in un pronostico a prima firma su Il sussidiario .net, é destinato a triplicarsi in occasione del sequel atteso nel 2024.

Questo, complice il successo del singolo sanremese del debutto di LDA al Festival della Canzone per Sanremo 2023, Se poi domani, certificato disco d’oro FIMI/Gfk, e l’upgrade del nuovo singolo, Castello di sabbia. Quest’ultima é la colonna sonora scelta per la serie in streaming su Netflix, Di4ri, la seconda stagione, e di fatto conferma per LDA lo status di fenomeno pop rappresentativo della Generazione zeta.

Nell’attesa di una conferma o sconfessione sul possibile duetto, mentre il papà Gigi registra il tutto esaurito ai live casertano di Dove c’é sempre il sole tour in vista del ritorno all’Arena di Verona previsto per il 25 settembre 2023, LDA segna un importante debutto live a Tim Music Awards 2023…













