LDA: reunion in TV con Gigi D’Alessio/ Clementino: “Non sembrano padre e figlio”

Avanza il fenomeno Pop di LDA, che, reduce da Sanremo 2023 e dopo il primo esordio TV in musica ad Amici 21, conquista nuovamente l’attenzione generale in una reunion con Gigi D’Alessio, che tra le annesse reaction registra la “frecciatina” di Clementino. Sono ora virali nel web le esclusive immagini che immortalano la sorpresa che Luca D’Alessio in arte LDA segna alla finale di The voice Kids – il talent show delle voci bianche, condotto da Antonella Clerici in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay.

Dopo il soldout conseguito con il primo concerto del duplice evento live Gigi uno come te: 30 anni insieme -il concerto celebrativo di Napoli per il trentennale di carriera di Gigi D’Alessio- LDA si ricongiunge pubblicamente con il papà d’arte, a grande sorpresa assoluta. In particolare per il vocal coach Gigi, non era previsto che LDA sorprendesse la popstar papà a The voice Kids, dove l’ex Amici 21 e figlio terzogenito del primo presenzia mandando in visibilio gli spettatori in studio e a casa, nel consuetudinario trick track. Il momento TV che vede i giudici chiamati a giudicare i talenti vocali concorrenti mentre siedono sulle poltrone della giuria, girati di spalle.

“Ti sei piazzato benissimo – dichiara

Antonella Clerici a LDA, dietro le quinte, prima di sorprendere l’occhio pubblico, inclusi i vocali coach Gigi D’Alessio, Ricchi e poveri, Loredana Bertè e Clementino, con l’apparizione per una performance in studio del 19enne-, sei più bello di tuo papà, però”. E non si fanno attendere i consensi dei vocal coach e giudici, quando LDA intona Se poi domani, eccetto quello del papà del 19enne: “Non mi voglio girare…-chiosa scherzoso Gigi D’Alessio mentre i colleghi giurati sono già voltati in segno di riconoscimento e consenso del talento del figlio d’arte. Particolarmente forte é il supporto di Clementino, con il quale LDA ha registrava in passato un featuring sulle note di Buongiorno, un brano di Gigi D’Alessio.

La replica al confronto tra papà e figlio d’arte

“Bravo, gentile, carino… anche un bel ragazzo”, proseguono i complimenti di Antonella per Luca e a farle eco é finalmente Gigi D’Alessio, che ricorderebbe spesso e volentieri al figlio di tenere ben saldi i piedi a terra e di non montarsi la testa, al di là del successo: “potresti essere uno dei piccoli concorrenti, giusto qualche anno in più hai”. LDA si conferma genuino nella innata spontaneità, quando si complimenta con gli aspiranti cantanti in tenera età, in un particolare augurio: ” continuate così, siete belli da seguire e vi auguro di diventare più bravi dei giudici”. “Uguale a papà, non é solo un bel ragazzo ma é pure gentile” continua la Clerici l’endorserment, poi prontamente fermato, da una battuta scherzosa di Clementino: “talmente bravo che non sembra un figlio suo…di Gigi”. E D’Alessio Senior si dichiara orgoglioso dei consensi raggiunti dal figlio, anche in replica sibillina a chi giudicherebbe più in positivo e quindi migliore di lui, Luca, nell’eterno paragone tra il padre e il figlio d’arte: ” il più bel complimento… significa che ho fatto bene il genitore”.











