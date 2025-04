LDA, figlio di Gigi D’Alessio, è ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona. Nonostante tutti sappiano che Luca è il figlio del celebre cantante napoletano, pochi conoscono a fondo la storia della sua vita, come la difficoltà nel portare avanti un cognome così pesante e le minacce di morte ricevute mentre si trovava in un hotel di Milano. Oltretutto, il cantautore ha vissuto anche un difficile ricovero in ospedale ma non ha mai voluto svelare la causa e la possibile malattia.

“Affronto tutto con il sorriso“, aveva detto LDA dopo aver pubblicato sui suoi profili social una foto di lui sul lettino con le flebo attaccate al braccio. Immediatamente i fan lo avevano sommerso di messaggi chiedendogli come stesse e per sapere cosa gli fosse successo. Dopo quell’evento, LDA ha annullato il suo concerto in Puglia, lasciando intendere che il ricovero in ospedale non era affatto programmato ma che probabilmente tutto era successo all’improvviso. La sua permanenza in ospedale è durata quattro giorni e poi è tornato a Napoli riabbracciando la famiglia dopo la malattia.

“Ciao ragazzi, finalmente mi faccio vedere. Mi sono un po’ ripreso e sono già ripreso e sono già in studio“, aveva detto LDA, “non mi fermo mai. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato. Sto molto meglio“. Il figlio di Gigi D’Alessio è stato in ospedale a Roma per quattro giorni ma dopo quell’episodio non c’è stato più nessun problema, almeno da quanto si sa. Figlio di Gigi D’Alessio, Luca ha spesso spiegato di aver lavorato su sè stesso per superare i pregiudizi delle persone, contrarie nel vederlo a Sanremo e ad Amici: “Raccomandato?“, spiega il giovane, “Me lo sento dire tutti i giorni. Me lo faccio scivolare addosso perché io solo so quello che ho fatto per arrivare fino a lì.“.