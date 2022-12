LDA rompe il silenzio social, sfogo su Sanremo 2023/ “Non posso fare…”

Sanremo 2023 promuove LDA: che succede nell’attesa per il Festival?

Si fa sempre più vicino il via alla messa in onda di Sanremo 2023 e, intanto, il concorrente tanto atteso al debutto al Festival della Canzone italiana, LDA, rompe un lungo silenzio social. Nei giorni che seguono alla sua promozione tra i 28 Big partecipanti a Sanremo 2023, in cui lui si é assentato dagli obiettivi social, in data 21 dicembre e in vista del Santo Natale 2022 il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato torna a parlare ai fedeli supporters e non, tra le Instagram stories. “Ho sonno” , scrive nella caption di una prima storia che lo immortala dopo la recente testimonianza web in cui lui ammette di accusare da un po’ il disturbo dell’insonnia, mentre é nel mezzo dei preparativi per il debutto a Sanremo 2023, la competizione canora che andrà in onda in chiaro tv su Rai Uno e in streaming su Rai play dal 7 all’11 febbraio 2023. Il cantautore 19enne, originario di Napoli, é l’unico talento uscente di Amici 21 di Maria De Filippi ad accedere alla kermesse della Canzone italiana, dove lui concorrerà non solo per la vittoria finale e il conseguimento del titolo della canzone vincitrice ma anche per un posto all’Eurovision Song Contest 2023, contest musicale di risonanza internazionale.

Che il Justin Bieber italiano possa farsi valere anche oltre l’Italia, dopo il rilascio estivo della versione spagnola di Quello che fa male, Lo que mas nos duele? Nel frattempo, resta imbattuto il record che il 19enne detiene da mesi, per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici di Maria De Filippi e con un singolo, o meglio la canzone del debutto tv al talent nel suo caso: Quello che fa male.

Rotto il silenzio social pre- Sanremo 2023

Tra le rinnovate Instagram stories, poi, LDA trova anche tempo e modo per aprirsi sul suo operato a Sanremo 2023, lasciandosi immortalare nel mezzo di quella che sembra una sessione di shooting per un contenuto esclusivo del Festival a cura di TV, Sorrisi & Canzoni. Si tratta del backstage della cover dedicata a Sanremo. “Tutto chiaro… Non posso fare il modello”, rilascia quindi per iscritto il 19enne, a corredo di un video che lo immortala nel mezzo del nuovo shooting, con tanto di emoticon a forma di faccine che ridono a crepapelle. Insomma, l’ex Amici 21 sembra essere interessato principalmente a fare intrattenimento attraverso la musica, più che a catalizzare l’attenzione mediatica a mezzo copertine di giornali, gossip e il resto che deriva dalla fama.

Nel frattempo, fa rumore nel web, LDA, come il preannunciato “grande assente” al Capodanno in musica di Canale 5, sulla scia della polemica social esplosa sulla mancata ospitata del giovane ad Amici 22 di Maria De Filippi.











