LDA rompe il silenzio sul duetto con Gigi D’Alessio/ “Napoli sei stata proprio un sogno!”

E’ andata in onda su RaiUno l’attesa prima serata del doppio concerto-evento Gigi uno come te: 30 anni insieme, che -in partenza in diretta tv il 17 giugno 2022 – si registra in piazza anche nella prima serata del 18 giugno 2022. Il live show organizzato per il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio, uno degli artisti dal talento più poliedrico che la storia della musica made in Italia possa vantare, segna il sold-out alla prima serata da Piazza del Plebiscito, a Napoli, e tra gli highlights del debutto particolarmente emozionante si rivela l’incontro tra il celebre papà e il figlio d’arte LDA, in particolare per quest’ultimo.

Il festeggiato e Luca D’Alessio in arte LDA hanno regalato al pubblico tv un duetto sulle note del singolo Quello che fa male di quest’ultimo, allievo dei record ad Amici 21 di Maria De Filippi (LDA è record-man per il disco d’oro e il disco di platino raggiunto al debutto e nel minor tempo, nella storia di Amici), unitamente ad un’intervista ping-pong, dove l’ospite Mara Venier ha posto loro dei quesiti, chiedendo in particolare a D’Alessio senior e junior di scambiarsi degli auguri per il futuro. Il confronto generazionale tra padre e figlio d’arte ha emozionato non solo gli spettatori accorsi all’evento made in Naples dal vivo ma anche i telespettatori a casa e i due diretti interessati. Tanto che, dopo diverse ore di inattività, LDA è tornato a riattivarsi sui social visibilmente emozionato, nel motivare la sua assenza dal web dovuta allo stato d’ansia subito nell’attesa del via al Gigi uno come te: 30 anni insieme.

Non si tratta della prima volta che il 19enne finisca in preda all’ansia. Nel percorso di studio intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, LDA non ha nascosto di soffrire di attacchi di panico, esortando tutti coloro in lotta con il suo problema a parlarne e ad affrontarlo.

“Eccomi, sono vivo – esordisce LDA nel cuore della notte a cavallo tra il 17 e il 18 giugno, riattivandosi tra le Instagram stories in un messaggio rivolto ai followers-. Allora, perché non ho messo le storie oggi? Mi avete chiesto ‘stai andando a cantare e non hai messo le storie?’. Sì guaglioni, non le ho messe perché stev’ chin’ r’ansia (‘ero in preda all’ansia’)! Napoli sei stata proprio un sogno!”. Il messaggio social di LDA, poi, prosegue con il cantautore 19enne che si dice entusiasta del bagno di folla partenopeo condiviso con papà Gigi D’Alessio nell’amata Napoli: ” Tutta la piazza che cantava con me, mamma mia! Incredibile, credetemi!”.

E a conclusione dell’intervento, il figlio d’arte, poi, anticipa che intende bissare la sua partecipazione al Gigi uno come te: 30 anni insieme, per cui viene lecito pensare che la sua presenza sia confermata anche per il live dell’evento previsto in piazza per questo sabato: “Domani replichiamo, per forza! Ci vediamo anche domani, con qualche altra sorpresa in più”.













