LDA: salta Cado in duetto con Albe?/ “Nel nuovo album, ci saranno…”

Amici 21 di Maria De Filippi: LDA annuncia il nuovo album e rompe il silenzio sulla collaborazione con Albe

Può dirsi il fenomeno pop sfornato da Amici 21 di Maria De Filippi e ora, all’età di soli 19 anni, Luca D’Alessio in arte LDA si dichiara prossimo al rilascio del secondo album, dopo la presentazione di un inedito in duetto con Albe, Cado.

Nel corso della sua partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, il cantautore 19enne di Napoli ha abbattuto i pregiudizi di chi lo etichetta come un “raccomandato” e “figlio di” per il fatto di essere il terzogenito, quindi figlio, di Gigi D’Alessio , sfoggiando il suo talento poliedrico tra intenzione vocale intensa e scrittura creativa efficace in quanto di facile lettura e al passo con il linguaggio della generazione zeta. E non solo. Tra i banchi della scuola made in Italy, LDA ha stretto delle importanti amicizie con giovani cantautori nonché suoi compagni di classe canto, quali Alex Wyse, Albe e Luigi Strangis, e molti tra i fan del cantautore di Napoli si sono ad oggi chiesti se quest’ultimo avesse intrecciato qualche collaborazione con i compagni di studio a talent ultimato. Nelle ultime settimane LDA e Albe hanno sorpreso il web presentando in una diretta Instagram e in anteprima assoluta l’audio di Cado, un duetto che i due hanno realizzato a prima firma e che parla del limes sottile che divide l’amore per se stessi e l’amore per gli altri, passando per un tema che sta molto a cuore a LDA, quello degli attacchi di panico e l’ansia sociale contro cui il 19enne combatte da tempo.

Seppur non ufficializzato come nuovo singolo in cantiere da parte del duo di Amici 21, Cado é prontamente diventata virale e, alle nuove domande ricevute dai fan tra le Instagram stories, LDA non a caso ora rompe il silenzio sui progetti in cantiere, senza lesinare dichiarazioni sulla traccia realizzata in collaborazione con Albe.

La verità della nuova era post-Amici 21 di LDA arriva tra le Instagram stories

“Albe ti giuro, ho il box intasato con la domanda ‘Quando esce Cado?’ … Ma chi glielo dice io o tu, che non esce il pezzo?”, esordisce LDA tra le risposte inoltrate in replica alle nuove domande ricevute via social dai fan, con tanto di tag dell’altro ex Amici con cui ha duettato in Cado. Insomma, il rilascio dell’inedito non é confermato, ma neanche smentito, e da parte di LDA potrebbe esserci la volontà di creare suspence sull’uscita di Cado, papabile nuovo singolo in collaborazione con Albe e apripista del secondo album del figlio di Gigi D’Alessio.

L’ipotesi in questione non é azzardata, dal momento che -sempre in replica alle domande dei fan – poi, LDA parla del secondo album che ha in cantiere, dando conferma dell’idea di prendere parte a delle collaborazioni musicali con dei suoi “amici” nel disco: “In realtà non mi piace tanto chiamarli feat, peró sí, ci saranno degli amici miei nel disco”.

Staremo a vedere, quindi, cosa ci riserverà la nuova era post-Amici 21 del Justin Bieber italiano, LDA.

#LDA ha in cantiere il secondo album con dei “featuring”: la conferma arriva tra le Instagram stories 🎶 pic.twitter.com/h4tseJU0LH — Serena Granato (@SerenityG_90) September 30, 2022













