LDA sarà al Gigi uno come te: 30 anni insieme/ Duetto con Gigi D’Alessio, a Napoli?

Amici 21, LDA al fianco di Gigi D’Alessio sul palco a Napoli: la conferma

In molti lo definiscono il vincitore mancato di Amici 21 di Maria De Filippi e non a caso, a talent ormai concluso, segna all’ordine del giorno il pieno alle date dell’instore tour che fa da promozione al suo album di debutto nell’industria musicale. Si tratta di Luca D’Alessio in arte LDA, che reduce dal rilascio del suo album eponimo debuttato sul terzo podio della Top album di FIMI, ora fa parlare di sé in vista del suo debutto a Battiti live, il viaggio nel cuore della musica in partenza a giugno 2022, ma non solo. Il 17 giugno e il 18 giugno 2022, live da Piazza del Plebiscito a Napoli, si terrà l’evento per il trentennale della carriera di Gigi D’Alessio, ovvero il Gigi uno come te: 30 anni insieme, la cui prima data è andata sold-out e in molti si chiedono se il cantautore 19enne e figlio del cantante di Mon amour possa presenziare allo show dedicato al papà.

LDA sarà a Napoli con Gigi D'Alessio? / La risposta in una video-intervista

In queste ore è ufficialmente giunta conferma che LDA al secolo Luca D’Alessio salirà sul palco dell’evento partenopeo, come sperato da schiere di fan del papà e figlio d’arte.

Gli ospiti dell’evento dedicato a Gigi D’Alessio, il Gigi uno come te: 30 anni insieme

Ebbene sì, perché oltre ad essere stato confermato nella line-up di Battiti live, LDA è inoltre stato confermato tra gli ospiti ufficiali del live in partenza a metà giugno e dedicato a Gigi D’Alessio, com’era auspicato da tanti e che ora è annunciato dallo spot pubblicitario dell’evento. E una domanda sorge ora spontanea: che padre e figlio d’arte possano decidere di duettare insieme, sul palco della loro amata città, Napoli?

LDA verso Sanremo 2023, dopo Amici 21? / “Un bel sogno, ma con Giusy Ferreri e..."

Tra gli altri artisti che l’evento partenopeo in partenza il 17 giugno accoglierà sul palco da Napoli, con tanto di messa in onda in chiaro su RaiUno, vanno elencati: Fiorello, Vanessa Incontrada, Alessandro Siani, Fiorella Mannoia, Achille Lauro. La messa in onda dell’evento si terrà su Rai Uno, venerdì 17 giugno alle 21.25.













