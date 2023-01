LDA, Se poi domani a Sanremo 2023/ “Amarsi é anche lottare per ‘Quello che fa bene'”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA presenta il nuovo singolo di Sanremo 2023 e il secondo album

Manca sempre meno al via al Festival di Sanremo 2023 e, intanto, tra i concorrenti Big, LDA svela Se poi domani, il brano sanremese estratto dal “primo vero album”, Quello che fa bene. L’occasione che l’ex Amici 21 e figlio d’arte di Gigi D’Alessio ha per parlare del nuovo progetto musicale, dopo il successo raggiunto in TV, é una serie di interventi social e a mezzo stampa. Via Instagram, in un emozionante messaggio condiviso con il web il cantautore 19enne originario di Napoli lancia il pre-save con tracklist, front e back cover del nuovo e secondo album all’attivo, dal titolo Quello che fa bene e per Columbia Records Italy (Sony Music Italy). Un progetto musicale che al suo interno racchiude tra gli altri inediti anche il brano di LDA promosso alla competizione di Sanremo 2023, per il titolo di “Canzone italiana”. L’evento sanremese si tiene dal 7 all’11 febbraio 2023, sotto la direzione e conduzione artistica di Amadeus e, intanto, anche mezzo stampa Luca D’Alessio in arte LDA si dichiara entusiasta del suo progetto musicale che include la kermesse ligure.

Amici 22, Piccolo G: dissing agli autori del Capodanno choc?/ "Non vado a festoni...

LDA spiega il senso artistico di Se poi domani e il concept-album di Quello che fa bene

“Se poi domani è una ballad d’amore per eccellenza – fa sapere il 19enne di Se poi domani, che si preannuncia essere il singolo sanremese apripista di Quello che fa bene-, ma nell’album sono presenti tante sonorità e generi musicali diversi: Il tema principale è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo”. E l’album, che vuole essere il prosieguo nel percorso di vita e maturazione artistica di LDA, dopo il singolo record di Amici 21, Quello che fa male: ” Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico!”

Amici 22: Piccolo G canta Acquario, il nuovo inedito/ "Noi siamo dolci nel sale"

Se poi domani, canzone in corsa a Sanremo 2023, è stata scritta da LDA e Alessandro Caiazza, composta da Francesco D’Alessio e dallo stesso 19enne. LDA quindi copre ben 3 ruolo al Festival: interprete e cantante, autore e anche compositore/musicista, della canzone.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Wax canta l'inedito Ballerine e guantoni/ "Conoscere il mondo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA