LDA, Se poi domani é tendenza YouTube/ Podio a Sanremo 2023? Aka7even: “Hai spaccato”

Sanremo 2023, LDA é il Big più giovane tra i concorrenti: succede dopo Amici 21

Sanremo 2023, dentro e fuori le classifiche musicali con i 28 artisti Big in corsa per il titolo della canzone, vede LDA imporsi tra i suoi vincitori con Se poi domani. Luca D’Alessio in arte LDA, reduce dal successo ottenuto attraverso la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi -che lo consacra come il primo talento a raggiungere il disco d’oro e il disco di platino targato FIMI con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici- é il più giovane tra i 28 artisti ammessi alla competizione sanremese. Inoltre é l’unico cantautore di Napoli in corsa, fortemente voluto dal conduttore e direttore artistico al 73esimo Festival della canzone italiana, Amadeus. Se poi domani, il singolo apripista del suo “primo vero album” dopo l’eponimo LDA, Quello che fa bene (in uscita il 17 febbraio 2023) vede il giovane, figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, coprire tre ruoli chiave a Sanremo 2023, ben oltre la giovane età: é scritta nel testo da LDA con Alessandro Caiazza e composta sempre dal 19enne nella musica con il cugino e direttore d’orchestra al suo fianco al Festival, Francesco D’Alessio.

Tra i traguardi di LDA, Big in gara a Sanremo 2023: le classifiche

É una canzone d’amore autobiografica quella di LDA che, nel corso del Festival in corso dal 7 all’11 febbraio 2023, mette a segno anche altri traguardi per il solo concorrente uscente del talent show Amici 21 di Maria De Filippi.

Al di là della polemica web che vede i fan contestare la sua 24esima posizione nella classifica generale della sala-stampa di Sanremo, e il 15esimo posto nella classifica generale della giuria demoscopica e il televoto di Sanremo, confermato anche dopo la quarta serata, con Se poi domani LDA debutta su YouTube tra le tendenze per la musica. Il video della canzone é trend alla #21. Ma non é tutto. Esordisce sulla piattaforma di streaming su Spotify Italia, collocandosi nella Top10 della celebre playlist rappresentativa del gusto dei giovani e che trasversalmente abbraccia più generazioni, Generazione zeta, dove é alla #8. Sempre sulla piattaforma di streaming, Spotify Italia, il 19enne debutta nella Top50 Italia con Se poi domani, alla #21, tra le canzoni che segnano il maggior numero di ascolti. Ma non solo. Nel corso della kermesse, complici il suo inconfondibile outfit sanremese blu nobiltà che ricorda i colori della città del cuore, Napoli, unitamente alla spontaneità d’animo, il romanticismo e la dolcezza unite all’influenza musicale Pop che lo contraddistinguono, il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, é in testa alla classifica del Fantasanremo (il gioco delle scommesse). Nella classifica dei passaggi radiofonici, “#EarOne Sanremo Airplay 2023”, il figlio d’arte debutta alla #16 con Se poi domani, tra le canzoni sanremesi più ascoltate in radio.

Che possa rivelarsi uno dei Big favoriti al posizionamento sul podio della finale di Sanremo 2023? LDA potrebbe giocarsi la carta di entrare a far parte della rosa dei Big 5, riuscendo a concorrere per il titolo della Canzone alla finale prevista tra i 5 artisti finalisti. E, intanto, oltre ai fan e tra questi mamma Carmela Barbato e il papà d’arte Gigi D’Alessio, che gli destinano degli emozionanti auguri social per il debutto sanremese, anche il rivale amico Aka7even fa il tifo per lui, in vista della finale di Sanremo 2023. L’ex Amici 20, concittadino di Napoli e come lui cantautore pop nonché ex concorrente del talent di Maria De Filippi, lo supporta nella Top-list per la rubrica “i 7 peccati di Sanremo”, curata in nome de Il fatto Quotidiano.

Aka7even fa il tifo per LDA a Sanremo 2023: il pronostico

Oltre a indicare Lazza, Madame, Tananai, Elodie e Paola e Chiara come papabili candidate all’Eurovision Song Contest 2023, tra le preferenze di Sanremo 2023, poi menziona LDA, anche alla luce della loro fratellanza che li vede protagonisti di Tremi (traccia #5 nella tracklist di Quello che fa bene): “Una incredibile difficoltà a decidermi sulla top 7: “Lucchetto, ma quanti punti mi hai fatto fare al Fantasanremo (Aka7even si gioca LDA, come uno dei fan più fedeli)? Incredibile! E poi hai spaccato sul palco, dopo un solo anno dal debutto tv tu fai un’esibizione del genere con sicurezza e intonazione incredibili. Bravo”. E nel dopo-Festival, non mancano i concerti in tour, per un LDA live: il 19, il 21 e il 22 aprile é atteso rispettivamente ai Magazzini Generali di Milano, al Palapartenope di Napoli e all’Atlantico di Roma.













