LDA si ispira a Justin Bieber, in vista del tour/ “Sto studiando danza hip hop e..”

Amici 21 di Maria De Filippi: LDA si racconta a Radio Kiss Kiss, dopo il successo conseguito al talent

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 prendendo parte al percorso di studio nel canto ad Amici 21 di Maria De Filippi e ora LDA torna a raccontarsi ai microfoni del noto network radiofonico, Radio Kiss Kiss. L’occasione é un’intervista a tutto tondo, dove il figlio di Gigi D’Alessio si svela non solo come persona ma anche come artista, senza lesinare dichiarazioni a margine del soggiorno nella scuola più spiata d’Italia, per l’edizione del talent Mediaset, Amici 21, che tra gli altri importanti risultati gli ha permesso di scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlio di” e “raccomandato” nell’industria musicale, in quanto figlio di Gigi D’Alessio. E dopo essere tornato in studio di registrazione, in vista del rilascio del secondo album in cantiere, incalzato dalle domande ricevute ai microfoni di Radio Kiss Kiss, LDA ha tenuto a chiarire le sue condizioni di salute, reduce dal recente ricovero: “Sì, sto molto meglio, sto bene, sono felice, tutto passato. Mi sono ripreso e si torna a bomba”.

Spazio, poi, alla verità che si cela dietro la scelta di rilasciare la versione spagnola di Quello che fa male, Lo que mas nos duele: “Ti dico la verità -prosegue il giovane ospite a Radio Kiss Kiss-, avevo visto un ragazzo che aveva fatto la cover di Quello che fa male su YouTube in spagnolo. Ho pensato di volerla fare anche io, ho preso ispirazione da questo ragazzo. Poi, in spagnolo non so scrivere, ne parlo qualche parola. Però abbiamo elaborato l’idea ed è venuta molto bene.”. Nel frattempo, il figlio di Gigi D’Alessio si prepara per il grande debutto onstage, ovvero il suo primo tour in giro per l’Italia, per cui il 19enne si prepara ad una svolta musicale importante, che lo rende una sorta di ballerino debuttante: “Vorrei portare uno spettacolo completo, perciò sto studiando danza hip hop. Ci sono tre date, Roma, Napoli e Milano, sto preparando cose molto belle. È il mio primo tour, c’è molta aspettativa. Sono emozionato, perché li ho sempre visti i concerti, ma miei non ne ho mai fatti”.

Ad ispirarlo, nella musica live sono grandi artisti: “Mi é piaciuto tanto Ghali. Mi è piaciuta molto l’idea. Poi Ultimo a Roma. Ma non ho mai visti artisti internazionali.». Tuttavia, oltre ad essere un estimatore di Harry Styles, il cantautore 19enne record-man nella storia di Amici, per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici al talent di Maria De Filippi con un singolo, Quello che fa male, continua a dichiararsi un fan accanito di Justin Bieber: “Lui é il mio idolo”. Quindi la svolta hip hop, attesa per i suoi live concert, può dirsi ispirata principalmente alla popstar canadese. Qualche spoiler in anteprima assoluta del tour, di LDA? “Non poso farne molti, ma sto prendendo lezioni di hip hop”, fa sapere la star di Amici 21, mentre lo attendono tre date di live concert, a grande richiesta di chi lo ama.

Si tratta del live del 5 dicembre a Napoli, al Palapartenope, quello del 6 dicembre previsto a Roma all’Atlantico Live e il 7 dicembre a Milano, ai Magazzini Generali.













