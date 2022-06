LDA, silenzio in studio/ Che succede con Peppe Soks, dopo Amici 21? Le teorie web

LDA si trincera in studio ed è silenzio social sulla musica: che succede?

Ha appassionato i telespettatori con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21, tanto da essere definito oggi come “il vincitore mancato’ del talent, e ora LDA desta clamore con il silenzio social che da giorni lo vede protagonista, sulla sua musica. L’ultimo post pubblico su Instagram dell’allievo dei record di Amici 21 risale a 6 giorni fa, con l’annuncio delle nuove date aggiuntesi all’instore tour che vede il 19 attivarsi in giro per l’Italia per la promozione del primo album eponimo di studio. E tra le Instagram stories, non è sfuggita intanto una “mute-story” senza audio, che immortala il fenomeno pop del momento, LDA, mentre è in studio di registrazione e insieme a lui figura il talentuoso rapper come Luca D’Alessio originario della Campania, Peppe Soks, che tra l’latro in queste ore dà annuncio social del rilascio di nuova musica, con tanto di emoticon a forma di fuoco che LDA rilascia come reazione su Instagram.

Quest’ultimo, rapper di Salerno, come l’ex Amici 21 di Napoli è in attività musicale sotto l’etichetta discografica della major Columbia Records facente capo a Sony Music Italy. E intanto una domanda sorge ora spontanea tra i fan di LDA: cosa bolle in pentola per l’ex Amici 21, nel mezzo del silenzio social sulla musica del 19enne?

Si avvicina il primo tour ed è già tempo per un secondo album? La teoria web

Solo di recente il figlio di Gigi D’Alessio, oltre a rivelare di essersi scrollato la nomea di “figlio di” e “raccomandato” ad Amici, si è detto già intento a incidere un secondo album di studio – a intervallo di poco tempo di distanza dal primo album – in quanto “impossibilitato a coprire i tempi di un concerto al primo tour” LDA live” previsto per lui, in partenza a dicembre 2022.

Tutti particolari per cui, nel frattempo, viene facile pensare che LDA sia ora trincerato in studio per la registrazione del nuovo materiale musicale da inserire del secondo album preannunciato a mezzo social in vista del tour, che vedrà l’artista certificato da Fimi disco d’oro e disco di platino con Quello che fa male impegnato a Napoli, Roma e Milano. Inoltre, LDA si gode il successo in termini di stream su Spotify Italia e tra i video più visualizzati di YouTube Italia di Bandana, la nuova canzone candidata all’elezione di tormento dell’estate 2022.











