Da un po’ di tempo a questa parte, ormai, LDA è tornato single. La storia d’amore con la fidanzata Miriam Galuccio è giunta al capolinea, dopo un susseguirsi di rumor e voci che poi si sono rivelati veritieri. “E’ stata una fidanzata importantissima per me”, ha detto il cantante qualche settimana fa nel salotto di Verissimo, confermando la rottura. “Siamo due ragazzi, abbiamo preso questa decisione in comune”, assicura LDA che però non entra nei meriti della scelta e si sofferma solo sulle cose belle condivise con la ragazza.

“Posso dire tranquillamente è l’unica ragazza a cui ho detto ti amo veramente, ora io e lei ci vogliamo bene anche se ci siamo lasciati. Ho un ricordo bellissimo della storia con lei”, continua LDA. Il cantante e la giovane compagna avevano ufficializzato la loro storia nell’inverno del 2023, l’anno in cui lui partecipò a Sanremo.

L’inizio della loro storia d’amore è stata, come spesso succede in età giovanile, spumeggiante e ricca di dediche romantiche. Poi, gradualmente, dopo aver condiviso col pubblico foto di concerti, vacanze e avventure insieme, LDA e Miriam hanno cominciato ad allentare la presa sui social. Così quando è iniziato a trascorrere un po’ troppo tempo da una delle ultime dediche di lui – che scriveva “Sai che mi manca il respiro lontano da te…” – i fan hanno subito captato l’allarme.

Un allarme che a quanto pare era più che fondato, considerando come sono andate le cose, anche se nel frattempo non sono mancate da parte degli utenti le ipotesi più disparate sui motivi che li avrebbero portati alla rottura. C’è chi ha ipotizzato un tradimento e chi invece sembra prediligere la strada più ovvia, ovvero la fine di un amore.