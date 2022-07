LDA “Sogno il duetto con Justin Bieber e…”/ La confessione al Giffoni Film Festival

LDA ospite al Giffoni Film Festival 2022: il nuovo traguardo dell’ex Amici 21 al Giffoni Music Concept

Prosegue incontrastato il fenomeno pop LDA, che dopo aver raggiunto il record ad Amici 21 di Maria De Filippi per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi record nella storia del talent di Canale 5 con Quello che fa male, è prossimo al nuovo disco d’oro per il singolo estivo Bandana. Ma non è tutto. Perché come lo stesso figlio di Gigi D’Alessio comunica in queste ore tra le nuove Instagram stories, lo scorso venerdì 22 luglio 2022 LDA ha preso parte al rinomato Giffoni Music Concept, ovvero l’evento musicale nel maxi-evento Giffoni Film Festival, confermandosi come la giovane promessa della musica dell’anno 2021-2022. Il Giffoni Film Festival è un festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, nel mese di luglio, per la durata di circa dieci giorni, nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

LDA verso Sanremo 2023, dopo Amici 21?/ La risposta del figlio di Gigi D'Alessio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidia Santangelo (@lidiasantangelo_ph)

Quest’anno il mega-evento si tiene dal 21 al 30 luglio e tra gli ospiti in set-list ufficiale prevede la partecipazione dell’ex Amici 21, LDA, per una serie di esibizioni, a grande richiesta della generazione zeta. Sul palco del Giffoni Music Concept -che con la sua musica intrattiene gli appassionati del Giffoni Film Festival- in particolare, LDA ha presentato le canzoni contenute nel suo primo album eponimo in musica, quali Scusa, Bandana, Quello che fa male, Io volevo solo te, Vivimi, e anche la cover di Tu vuò fà l’americano , diventata ormai un suo cavallo di battaglia. Cori da stadio e schiere di fan in delirio hanno accolto LDA all’evento del Giffoni film festival, e il 19enne ha anche avuto modo di rilasciare delle dichiarazioni incontrando i ragazzi della giuria nella Sala Blu.

LDA, nuovo traguardo dopo Amici 21/ Bandana si avvicina al disco d'oro...

LDA si racconta al Giffoni Film Festival

“La mia musica è molto diversa da quella di mio padre, Gigi D’Alessio. Amo infinitamente Justin Bieber e posso dire di ispirarmi tanto a lui. Così come mi ispiro a Bruno Mars e altri cantanti della scena Pop e R&B. Il sogno è quello di duettare un giorno con loro. È la mia prima volta a Giffoni e mi sto divertendo tanto”, ha fatto sapere il cantante incalzato dalle domande ricevute in sede di conferenza all’evento, confermando quindi la sua grande passione per la musica internazionale, come quella dell’idolo pop Bieber con cui potrebbe il figlio d’arte potrebbe collaborare.

LDA, nuovo album?/ Il duetto con Gigi D'Alessio? "Non ce la facevo a..."

La sua più grande musa ispiratrice resta una donna che gli è apparsa in sogno, di cui lui stesso non conosce l’identità: “Ho iniziato a scrivere dopo un sogno. Una donna truccava l’iride di un mio amico e, mentre osservo la scena, mi dice una frase che appena sveglio riporto su carta. È un po’ come se questa donna mi avesse donato il dono della scrittura”. Neanche a margine dell’esperienza intrapresa ad Amici 21 -dove si è imposto come l’artista dei record di stream e per il disco d’oro e il disco di platino conseguiti in tempi biblici nella storia del talent, con il singolo Quello che fa male- e i progetti che ha in cantiere per il futuro, il figlio di Gigi D’Alessio ha lesinato delle parole: “Dentro la casa si crea una sana competizione tra tutti i concorrenti, non invidia. Per me hai già vinto quando sei arrivato lì, è una vetrina incredibile e il solo partecipare al programma ti apre tante porte. Un discorso simile a quello di Sanremo, pensate a Tananai. Voglio iniziare il tour quando farà un po’ più fresco, quindi partirà a dicembre”.

Tra le Instagram stories postate in queste ore, inoltre, LDA appare immortalato in foto mentre è ritratto con i conduttori del Giffoni Music Concept, ovvero Giulia Salemi e Nicolò Devitiis.











© RIPRODUZIONE RISERVATA