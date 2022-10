LDA sorprende dopo il ricovero: “Tornato in studio”/ 2° album e Sanremo alle porte?

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA torna a casa dopo il ricovero: il messaggio per i fan é social

Ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, e, dopo aver destato preoccupazione generale per il suo recente ricovero, LDA ora rompe il silenzio social. Il cantautore originario di Napoli, che alla scorsa edizione del talent di Canale 5 otteneva il record storico per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male, si riattiva in queste ore via Instagram stories, non solo per rassicurare i fan del suo buono stato di salute. LDA ringrazia tutti coloro i quali si siano mobilitati in questi giorni a inoltrargli messaggi di sostegno e auguri per una pronta guarigione, dato il ricovero avvenuto a Roma. Ma non é tutto. Perché riattivatosi via social, poi, lui sorprende lasciandosi immortalare in uno studio di registrazione, facendo intendere quindi di essere già tornato a lavoro per la realizzazione di nuova musica. Questo, sulla scia degli spoiler che prevedono il secondo album e la partecipazione a Sanremo 2023 all’orizzonte, per lui.

Amici, LDA rompe il silenzio dopo il ricovero/ "Posso dirvi che sto..."

LDA anticipa la release della nuova musica: il gossip sul secondo album e Sanremo 2023 si fa incessante

“Ciao ragazzi, finalmente mi faccio vedere -rilascia nel nuovo intervento social, del rientro a casa dall’ospedale, LDA-, mi sono ripreso e manco il tempo di riprendermi che già sono qui in studio”. Il messaggio dell’ex Amici 21, poi, prosegue con toni di entusiasmo per il nuovo lavoro in cantiere che si preannuncia: ” Questo per farvi capire che non mi fermo mai”. Quindi, é il momento dei sentiti ringraziamenti, per il supporto dei fan: “Grazie mille per tutti i messaggi che mi avete mandato, siete stati super carini. Vi volevo informare che sto molto meglio”.

Dopo il successo raggiunto con il singolo di debutto Quello che fa male e il primo album eponimo, LDA sarebbe dunque vicino al rilascio del secondo album. Ma non solo. Si fa incessante il gossip che vedrebbe l’ex Amici in lizza per il ruolo di concorrente a Sanremo 2023, il quarto Festival della canzone italiana diretto e condotto da Amadeus.

Amici, LDA rompe il silenzio dopo il ricovero/ "Tornerò più forte di prima"

E, intanto, la realizzazione della nuova musica in studio, da parte di LDA, potrebbe voler confermare proprio lo spoiler di un debutto del 19enne a Sanremo, nell’imminente. A conclusione del messaggio social, infine, LDA si dà così del bentornato in studio: “Non vedo l’ora di farvi sentire tutto quello che sto facendo…”.

–

Il sussidiario.net é su Google news: seguici sul link, digitando sulla stella, per seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

LEGGI ANCHE:

LDA ricoverato a Roma, live show posticipato/ Come sta l'ex Amici? Fan preoccupati

© RIPRODUZIONE RISERVATA